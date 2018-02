Troben una pistola a casa del presumpte assassí de Susqueda

Durant l'escorcoll policial d'avui, els agents han trobat l'arma que ara han de comprovar que es tracti de la mateixa que va provocar la mort dels dos joves. Fonts policials consultades per aquest diari creuen que l'arma no tindria res a veure amb el crim tot i que s'haurà d'analitzar per poder descartar la seva utilització al crim.

Dilluns van localitzar dues armes durant el registre al domicili del carrer Font del Canyo 16 (el de la mare del sospitós). Una de les armes seria falsa i l'altra, que balística està analitzant, no creuen que sigui la del crim. Per això, aquest dimarts han continuat activament la recerca d'armes de foc.

Els escorcolls a Anglès que la comitiva judicial ha fet aquest dimarts a casa de l'oncle del detingut pel doble crim de Susqueda i en dos terrenys d'horta vinculats a l'arrestat han acabat a dos quarts de cinc de la tarda. Els Mossos haurien trobat una pistola, després d'haver rastrejat minuciosament els dos camps amb detectors de metall. Ara hauran de comprovar que es tracta de l'arma del crim dels dos joves.

La comitiva judicial preveu reprendre els registres dimecres però per ara no ha transcendit on els faran. El detingut, Jordi Magentí Gamell, ha estat present a tots els escorcolls assistit per la seva advocada i ha aprofitat els trasllats (els pocs moments en què les càmeres han pogut captar la seva imatge) per assegurar que és innocent i cridar que li volen atribuir uns crims que no ha comès.

La comitiva judicial ha efectuat aquest dimarts fins a quatre escorcolls a Anglès: tres en els quals hi ha hagut present el suposat autor material del crim i el quart amb el seu fill, arrestat també dilluns a Salt i formalment sospitós d'un delicte contra la salut pública. El registre relacionat amb el fill ha acabat en poc menys d'una hora però el altres tres s'han allargat fins a quarts de cinc de la tarda.

El primer punt d'escorcoll ha estat a casa de l'oncle de Magentí Gamell, on vivia el detingut. L'arrestat ha arribat custodiat pels Mossos d'Esquadra i, durant el curt trajecte que va des del cotxe fins a la porta, s'ha girat cap al lloc on hi havia les càmeres i ha cridat que és innocent. "No he fet res, m'estan volent posar un mort que jo no he fet, jo no he fet res", ha dit. Poca estona després, quan l'han traslladat des del domicili fins a una mena de garatge que hi ha al costat, ha tornat a dir "jo no he fet res".

Cap a la una de la tarda, la comitiva judicial ha anat al final del mateix carrer Nou, on hi ha un camp amb un cobert vinculat a la família del detingut. Aquí, la policia científica ha dividit el terreny d'horta en diferents seccions i l'han rastrejat minuciosament per intentar trobar alguna arma o armes relacionades amb el cas. Quan han acabat, s'han desplaçat uns metres més avall a un altre camp on han repetit l'operació, tot i que sense èxit perquè no haurien trobat cap arma de foc.

A quarts de cinc han donat per acabats els escorcolls per avui, tot i que els Mossos d'Esquadra confirmen que continuaran dimecres. Per ara, però, no han precisat on es faran.

També aquest dimarts, els mossos han traslladat el vehicle que els investigadors haurien situat al pantà el dia del crim i que Magentí Gamell utilitzava sovint per tornar a la zona. De fet, coneix profundament el paratge perquè hi va habitualment. El cotxe, un Land Rover tot terreny de color blanc fins a la comissaria de Santa Coloma de Farners, on la policia científica buscarà evidències.

La previsió és que s'exhaureixin les hores de detenció abans de passar a disposició del Jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma de Farners, que manté el cas sota secret de sumari. Magentí Gamell passaria a disposició judicial dijous.