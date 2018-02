Els municipis gironins treballen per minimitzar l'impacte de les nevades

Molts municipis gironins ja van mantenir reunions de Protecció Civil i van activar plans per coordinar i preparar-se per la nevada que ahir va començar a afectar sobretot a la Garrotxa (a les imatges, la Vall de Bianya i la Vall d'en Bas), el Ripollès i la Selva, posant especial atenció a les carreteres, i expectants per la nevada general de demà.