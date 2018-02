La neu torna a cobrir part de Girona a l'espera d'una imminent nevada general

Els pronòstics ho havien anunciat i ahir es van complir. Les primeres nevades a Catalunya van aparèixer per les comarques gironines coincidint amb una bossa d'aire fred que en poques hores va fer caure les temperatures en picat. Nombrosos municipis gironins van quedar del tot blancs des de mitja tarda, principalment a la Garrotxa, però també al Ripollès, la Selva o el Gironès.

A la Garrotxa ràpidament es van acumular dos centímetres de neu a la Vall de Bianya, va informar el Servei Meteorològic de Catalunya, que en punts arribaven a 10. A Olot i en localitats com les Preses, Santa Pau o Sant Pau de Segúries la neu també va quallar.

En general, la cota de neu a la demarcació va rondar els 200 metres i això va fer que durant la tarda i el vespre també es veiessin precipitacions de neu en punts del Gironès, com a Vilablareix o Girona ciutat, o la Selva, amb 5 cm acumulats a Sant Hilari i Espinelves.

En paral·lel, les carreteres van quedar afectades en aquestes zones, com a la C-25 a Santa Coloma de Farners i a Caldes (on era obligatori cadenes), la C-152 i la C-37 a la Vall d'en Bas, on també calien cadenes, igual que a la C-63 a Sant Feliu de Pallerols, i la GI-543 a Viladrau o la N-260 a la Vall de Bianya. Trànsit va recomanar als que circulessin per la zona que tinguessin ple el dipòsit de benzina, dur cadenes i saber posar-les.



Alerta de Protecció Civil

Protecció Civil va activar al migdia l'alerta del pla Neucat davant l'episodi de nevades que es va iniciar, així com diferents municipis, com Girona o les Planes d'Hostoles, van activar els seus plans d'emergència municipals, mentre altres localitats mantenien reunions preventives. Segons Protecció Civil, 250 màquines llevaneus amb diverses tones de sal estan repartides arreu de Catalunya mentre el gestor Aena va activar el Pla d'Actuacions Hivernals en diversos aeroports, entre ells Girona-Costa Brava. Estableix els procediments que han de seguir els aeroports davant les contingències de gel i neu amb l'objectiu que no afectin o minimitzin l'impacte.



Demà, nevada generalitzada

Les nevades d'ahir només van ser un tastet del que ha d'arribar. El front es va desplaçar a les comarques catalanes de l'interior i avui hi haurà una petita treva al matí. Amb tot, la neu començarà a aparèixer pel sud i nord-oest per agafar protagonisme al conjunt de Catalunya fins que, entre aquest vespre, i sobretot de matinada i el matí de dimecres, arribarà a les comarques gironines. Això fa que s'esperi una nevada general i que pugui caure neu a qualsevol punt de Catalunya fins a la cota zero. Així, el Meteocat va emetre diverses alertes per acumulació de neu amb el pic de màxima intensitat dimecres al matí, quan tot Catalunya estarà amb perill alt, excepte el Gironès, Pla de l'Estany, Alt Empordà i Baix Empordà, on el perill serà moderat. La nevada, doncs, podrà ser generalitzada i a la tarda la cota de neu ja pujarà.

La nevada va arribar ahir coincidint amb l'entrada d'aire fred intens que ha fet caure les temperatures en picat a tots els municipis. Per exemple, a Santa Coloma de Farners van caure dels 10,5 graus a les 11 del matí als 0,4 de les cinc de la tarda. O a Girona, dels 9,8 graus a 1,8 en el mateix període.