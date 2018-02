Nou servei de Creu Roja per fomentar l'autoprotecció amb la tecnologia

La Creu Roja va presentar ahir al Mobile World Congress de Barcelona el nou servei tecnològic Cuida't + que, gràcies a la tecnologia, fomenta l'autoprotecció de la salut per prevenir malalties, vigila les petites molèsties quotidianes o controla les malalties cròniques, mitjançant un seguiment de les constants de les persones usuàries del servei. Aquestes dades, com ara el pes o la tensió arterial, es transmeten automàticament al sistema de seguiment constant. A més, el sistema analitza el model de vida de les persones usuàries al seu domicili en funció dels seus hàbits quotidians, per detectar situacions de risc que es poden produir a causa de caigudes, manca de moviment o el no retorn domiciliari. En aquest cas, el sistema alerta el Centre d'Atenció de la Creu Roja perquè, en cas necessari, avisi als familiars, a les persones de l'entorn o als serveis d'emergència.