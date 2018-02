La situació a les carreteres catalanes ha millorat aquest matí i ja es pot circular sense cadenes a la C-25 i la C-17, segons indica el Servei Català de Trànsit. No obstant, és obligatori l'ús de cadenes per circular per la BV-5114 a Campins i la BV-5305 també està tallada de Taradell-Sant Miquel de Balenyà. Així mateix, la presència de neu o gel a la calçada afecta diversos trams de carreteres, concretament a la C-25 de Santa Coloma Farners cap a Riudellots de la Selva i a Gurb i a la mateix via de Gurb cap a Girona, i també a la GI-543 entre Viladrau i Arbúcies, la GI-550 a Santa Coloma Farners, la GI-552 a Arbúcies i la GIV-5411 de Sant Hilari Sacalm al Coll de Ravell.