El Banc de Sang registra més del doble de donacions de plasma sanguini que el 2016

Les donacions de plasma sanguini a les comarques gironines es van més que duplicar durant l'any passat. El Banc de Sang i Teixits de Girona va sumar 2.069 aportacions del líquid de la sang durant el 2017, un 129% més que un any enrere, quan van ser 901.

L'objectiu del Banc de Sang era sumar unes 950 donacions a la seu fixa de l'hospital Josep Trueta de Girona i 1.150 més en les campanyes mòbils que es realitzen durant l'any arreu de la demarcació. La realitat, però, és que «la proporció s'ha invertit, perquè s'ha fet molta tasca de difusió en la donació a l'hospital», remarca la doctora Anna Millán, directora del Banc de Sang i Teixits de Girona.

I és que l'activitat per aconseguir plasma sanguini, un component de la sang que es fa servir per produir medicaments anomenats hemoderivats, al Trueta va ser intensa. A diferència del 2016, va ser el punt on se'n va recaptar més, amb 1.093 donacions, tres copsmés que un any enrere, quan van ser 335. Pel que fa a les col·lectes de les unitats mòbils, van sumar 976 donacions més, per les 566 bosses que s'havien recol·lectat el 2016.

«A Girona vam ser dels primers a l'hora de fer donació de plasma fora de l'hospital, i actualment es fa molta donació externa. Les màquines per a la plasmafèresi es traslladen a les col·lectes i contactem amb els donants que en donen habitualment quan ens desplacem als seus municipis», apunta l'hematòloga, que assenyala que s'intenta sobretot fidelitzar els donants de plasma del grup AB, que són donants universals, i els del grup B, perquè són un grup minoritari.

«La tasca que fan els professionals captant nous donants és clau, s'adrecen a gent que dona sang habitualment per a detallar-los com funciona el procés de la plasmafèresi», explica Millán sobre un tipus de donació que dura uns 40 minuts i que es pot fer de manera més freqüent que la de sang, cada quinze dies.

Amb la plasmafèresi el donant conserva les cèl·lules de la sang, la recupació és gairebé immediata i es pot arribar a donar fins a dotze cops l'any. A més, es pot alternar amb la donació de sang, sempre que després d'aquesta es respecti l'interval mínim de dos mesos i els màxims anuals.



Aconseguir l'autosuficiència

En general, detalla la doctora Millán, les xifres de donacions de plasma del 2017 són «molt bones» perquè «des del Banc s'està treballant molt per incrementar-les i aconseguir que Catalunya sigui autosuficient» en aquest component de la sang, un líquid integrat per aigua i proteïnes, entre les quals destaquen les immunoglobulines (anticossos), els factors de coagulació i l'albúmina.

Així, l'any passat aquestes donacions van crèixer un 55% respecte el 2016. Entre les 12.540 donacions de plasma als hospitals amb seu del Banc de Sang i les 2.922 de les campanyes mòbils se'n van sumar 15.541.

Una part del plasma sanguini que s'obté amb les donacions s'utilitza per elaborar medicaments, però actualment no se n'aconsegueix prou i cal doblar el nombre de donants per no haver-ne d'importar per cobrir les necessitats de la sanitat catalana.