Els camions col·lapsen la frontera a la Jonquera

Els transportistes que arriben des de França estan generant un important col·lapse a l'autopista a la frontera per les restriccions de circular avui per les carreteres els vehicles de més de 7,5 tones.

Els Mossos d'Esquadra aturen els que circulen direcció sud al peatge Sud de l'AP7 i els fan girar de nou cap a França. Molts dels conductors han optat per estacionar-se als marges de l'autopista. Des de primera hora s'estan generant llargues cues als peatges i vorals.

El Servei Català de Trànsit informa de retencions de cinc quilòmetres que es concentren a l'autopista, mentre a l'NII se circula amb fluïdesa. Els turismes poden accedir per la frontera i circular amb normalitat però els camions tenen restriccions d'accés.

Els conductors opten per esperar que canviï la situació i estacionen tant als vorals com als aparcaments propers.

A les àrees de servei i apacaments tant de la Jonquera com de Vilamalla s'hi concentren milers de transportistes que s'han vist atrapats per la situació meteorològica i la restricció imposada per Trànsit pel temporal de neu.