El càmping Cala Llevadó, elegit a Essen el millor de l'estat i dels millors d'Europa

El càmping Cala Llevadó, de Tossa de Mar, ha estat guardonat per la seva trajectòria i excel·lent qualitat, amb el prestigiós DCC Europa Preis per part del principal club de caravanistes alemany, el Deutscher Camping Club, que compta amb uns 85.000 membres. A l'acte, celebrat la setmana passada a Essen, només es van guardonar tres càmpings més a tot Europa: un de Croàcia, un d'Alemanya i un d'Àustria. Els premis, que es concedeixen en base a les valoracions dels clients, es van lliurar en el marc de la fira Reise + Càmping a Essen ( Alemanya), un certamen internacional de turisme, càmping i caravàning.

Cala Llevadó disposa de 612 parcel·les i 87 bungalous. Es va obrir l'any 1959 i està gestionat per la família Aromir Massaguer. En temporada alta arriba a concentrar uns 1.800 clients. L'establiment destaca per la seva aposta per la qualitat dels allotjaments i la seva integració dins la natura. Cala Llevadó ha estat pioner en la posada en marxa del concepte glamping en el món del càmping i també en impulsar els bungalous ecològics.

El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, va remarcar la gran importància d'aquest premi i el gran reconeixement obtingut un any més a l'àmbit europeu pels càmpings de les comarques de Girona.