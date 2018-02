Conductors de camions fan nit a la sortida de l'Eix a Santa Coloma

Dilluns, l'arribada de les muntanyes emblanquinades era l'avís del desviament de camions a la C-25 (l'Eix) a l'altura de Santa Coloma de Farners. Els conductors que circulaven pel tram gironí en sentit Vic feien camí amb la carretera neta i la neu limitada als vorals i a muntanyes veïnes. Malgrat que el sol els enlluernava al volant, els conductors de vehicles pesants eren desviats per vies alternatives en aquest punt per evitar agreujar la situació registrada a la Catalunya central, a les portes de la zona on el temporal de neu va descarregar després amb més força. Alguns transportistes es van veure obligats a fer nit de dilluns a dimarts a la sortida 225 de l'Eix. Allà, en Jaime García hi va passar nou hores fins que la via es va reobrir del tot, passades les onze del matí d'ahir. García venia de Tolosa de Llenguadoc (França) i tenia destí a Vic a una fàbrica de productes carnis. Un cop va córrer la notícia de la reobertura de la via, camioners catalans, lituans, marroquins i txecs van abandonar la zona apartada i van reprendre el viatge.