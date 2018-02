Crida per remuntar la caiguda del 30% de les donacions de sang a causa del temporal

El Banc de Sang demana als ciutadans que donin sang els pròxims dies per recuperar el descens de donacions provocat pel temporal de pluja i neu. Les aportacions al Banc s'han reduït un 30% en relació al que seria habitual i, a més, diverses de les campanyes mòbils previstes per avui -a Vic, Bellaterra, Caldes de Montbui, etc- s'han anul·lat per les inclemències del temps. Les dues col·lectes d'avui a la demarcació, a la Casa de Cultura de Girona i al Centre Cívic de Palau-Savardera es mantenen.

Com que el Banc de Sang fa un càlcul molt acurat de les reserves per evitar caducitats, demana que aquests dies qui pugui s'acosti als hospitals o a les campanyes de donació que s'han pogut mantenir. Avui hi ha sang a Catalunya per les necessitats dels pròxims sis dies, si bé d'algun grup, com el 0 negatiu, només n'hi ha per a tres.

Al web donarsang.gencat.cat es pot consultar el calendari actualitzat així com els hospitals on es pot donar sang regularment. A més de a l'hospital Josep Trueta de Girona, aquests dies hi ha previstes col·lectes a les Planes d'Hostoles (1 de març), Hostalric (2 de març) o Banyoles (3 i 4 de març).



Alerta per les plaquetes

Els nivells són baixos, però la davallada de donacions perjudica especialment les reserves de plaquetes, un dels components que s'extreuen de la sang i que s'utilitzen per a tractaments de càncer, per exemple. Les plaquetes caduquen al cap de cinc dies i, a més, calen entre quatre i cinc donants de sang per sumar una dosi de plaquetes per transfusió.

Per aquest motiu, quan baixen les donacions de sang, se'n ressent especialment aquest component sanguini. Tot i que es disposa de suficients unitats per atendre els malalts, cal mantenir el ritme de donacions els pròxims dies, recorda el Banc de Sang.