Les dones preparen la vaga feminista per al 8-M a Girona

Els col·lectius de dones, els partits polítics i els sindicats de la plataforma que organitza la vaga feminista a Girona per al pròxim 8 de març van reunir-se ahir a la plaça Josep Pla per donar a conèixer com s'organitzarà aquesta protesta. El 8-M, d'acord amb una convocatòria d'àmbit mundial, es proposa una vaga general. La convocatòria té per objectiu deixar buits els llocs de treball per denunciar les desigualtats i la bretxa salarial i serveixi com a altaveu per demanar una societat més justa.