ERC de Banyoles vol equipaments públics en espais religiosos en desús

El blindatge del Monestir i del seu entorn perquè no s'hi construeixin edificacions noves, la creació d'un «ecobarri» a Sotamonestir vinculat a una escola de capacitació agrària ecològica a l'institut Josep Brugulat i convertir els espais religiosos que l'Església no utilitzi en equipaments públics són algunes de les propostes més destacades del grup municipal Junts per Banyoles-ERC per al nou Planejament d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

La portaveu del grup principal de l'oposició, Roser Masgrau, i del seu regidor, David Juan, van explicar que volen una ciutat amb un màxim de 25.000 a 27.000 habitants; que tingui equipaments culturals, aparcaments i una oferta esportiva i comercial pròpies d'un referent a les comarques de Girona; que tingui cura del seu recurs natural principal, l'aigua, i aposti per la sostenibilitat.

Amb aquests propòsits a l'horitzó, els republicans ahir van defensar una sèrie de projectes del POUM que consideren claus. Pel que fa al Monestir, proposen crear un jardí arqueològic i un espai cultural polivalent a la zona de l'església i el claustre. En «els millors horts de Sotamonestir» –la protecció dels quals ha mobilitzat un col·lectiu ciutadà–, ERC hi desenvoluparia un «ecobarri» que, amb un nou cicle formatiu agrari, considera que seria «un reclam per a joves famílies amb sensibilitat mediambiental».

Junts per Banyoles situaria la nova biblioteca a la zona de la Providència, on també hi faria un pàrquing subterrani. I pel que fa a l'Estany, vol un front per a vianants, així que proposa habilitar d0s aparcaments als extrems nord i sud per almenys 100 vehicles.

El paquet de propostes d'ERC també inclou la creació d'una àrea esportiva al sud-oest de la ciutat, que descongestioni la de l'estany d'aquells esports que no estan relacionats amb l'aigua.

Com a millora de la zona de Servites, el grup de l'oposició defensa comprar el mercat antic i restringir a vianants el sector del casal de la gent gran, tot integrant-lo al barri vell. A la ronda Monestir, la formació insta a donar continuïtat als carrers Jaume Butinyà, Blanquers i Badalona amb l'objectiu de facilitar les connexions amb la carretera de Vilavenut i el futur vial est que ara, afirmen, són «una barrera sense sentit». Encara sobre comunicacions, reclamen que es resolguin, sobretot, amb Porqueres i Fontcoberta.

D'altra banda, per ERC és important redactar un pla de millora urbanística del barri de la Farga, per rebaixar la densitat i connectar-lo amb la nova àrea residencial de Banyoles.

En relació amb el futur d'edificis de l'Església, els republicans defensen la seva conversió en espais públics –quan ja no es facin servir– perquè la majoria «van ser bastits per col·lectes i donacions populars i, per tant, moralment pertanyen a la ciutat».