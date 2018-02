L'aeroport, a la càrrega

Vint-i-dues companyies dedicades al transport aeri de mercaderies van operar, l'any 2017, des de l'aeroport de Girona-Costa Brava. Plegades, van moure 125.501 quilos de càrrega, atenció: un 144% més que al llarg del 2016, quan se'n van transportar 51.364. Com s'explica aquest increment? En bona part, argumenta el director de l'aeròdrom, Lluís Sala, per l'aterratge de dues empreses que operaven des de Barcelona: FlightLine i Zorex, especialitzades en el transport de complements d'automoció. «S'han establert aquí i són les que ens han ajudat a créixer», diu Sala, que afegeix: «[en volum de vols de càrrega] estem en fase incipient, però no podem desaprofitar cap oportunitat». L'arribada d'aquestes noves operadores, prossegueix, «ens ajuda a crear el clima que aquí hi ha moltes facilitats», que són, apunta: un aeroport obert les 24 hores («poden venir a qualsevol hora, acostumen a fer-ho de nit»), tenir el Centre Intermodal de Mercaderies de la Selva a dues passes i ser a tocar de l'AP-7.

– Treballen perquè en vinguin de noves?

– «No podem perdre cap oportunitat; hem d'estar molt atents, ser innovadors i fer que ens tinguin en compte», respon Sala.



Més arribades que sortides

Segons les dades del gestor Aena, dels quilos de mercaderies que van passar per Vilobí d'Onyar el 2017, el 58,7% (73.695) eren importacions, és a dir, procedien d'altres països; la resta, el 41,3% (51.806), eren béns fabricats aquí que viatjaven fora d'Espanya, és a dir, exportacions. Els aeroports que envien més avions de càrrega a Girona són el de Brno-Turany, a la República Txeca –d'allà en van sortir 14.094 quilos l'any passat; el de Per-Györ (Hongria), amb 13.431 quilos, i el de Leipzig (Alemanya), amb 6.140 quilos. Per contra, les principals destinacions de les mercaderies embarcades a Vilobí són Brno-Turany, amb 14.002 quilos; Cambridge (Regne Unit), amb 12.600 quilos i Londres-Standsted (Regne Unit). Al llarg de l'any passat, d'avions de càrrega en van arribar a Girona des de 33 aeroports d'origens diferents, tots ells europeus; de destinacions, segons consta en les estadístiques d'Aena, n'hi va haver 25, totes continentals.



Fleet Air, el principal operador

Per companyies, la que més mercaderies va moure des de Vilobí d'Onyar va ser Fleet Air International LTD –25.539 quilos–, una companyia assentada a Vecses (Hongria) que programa vols xàrter a Europa i el nord d'Àfrica i que disposa d'un avió Saab 340 Cargo amb capacitat per a 3.500 quilos. En segona posició se situa Atlantic Airlines LTD –22.779 quilos–, filial britànica que forma part de West Atlantic, que té la seu central a Göteborg (Suècia) i que disposa d'una flota de 40 aeronaus BAe ATP-F (de disseny i fabricació anglesos i que són una evolució d'una aeronau pensada, inicialment, per al transport de passatgers); dos Bombardier CRJ200-PF i 14 avions Boeing.



Un Dornier 228-212

En tercera posició se situa Arcus Air Logistic GMBH&Co, amb base a Altendorf (Suïssa), que opera a Europa, Turquia, Tuníssia i el Marroc i que disposa d'una aeronau de càrrega Dornier 228-212 amb capacitat per a 1.800 quilos.



Els nous clients

En el primer any que operava a l'aeroport de Girona, Flightline, «amb més de dotze anys d'experiència» en el sector i amb seu central a Barcelona i centre logístic a Saragossa, va moure 10.432 quilos i es va situar com la quarta línia aèria en volum de càrrega. A banda de components per a l'automoció, Flightline també és especialista en el transport de productes farmacèutics i de béns d'alt valor afegit (telefonia, hardware, etc.), entre d'altres. De la seva banda, Zorex, que té el quarter general a Madrid, va transportar 8.243 quilos i això la converteix en la setena companyia en importància de les que operen des de l'aeroport gironí. Disposa d'una flota de dos avions Metro II ( SA-226-TC), amb base a Vilobí d'Onyar. De fet, Zorex té el centre de manteniment al mateix aeroport, en un hangar situat al nucli de Sant Dalmai.



655 quilos de material

En el rànquing espanyol l'aeroport de Girona-Costa Brava se situa en la posició número 23 d'una llista de 48 aeròdroms gestionats per Aena. El gener d'enguany va tancar-se amb 655 quilos de material transportat, segons les dades del gestor aeroportuari.