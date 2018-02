L'onada de fred siberià ha causat 10 morts en tres dies a Europa

Una dona camina per un carrer de Delnice, a Croàcia, on l´acumulació de neu va superar el metre i mig d´alçada.

L'onada de fred siberià coneguda com «la bèstia de l'Est» està congelant Europa i ha causat ja almenys 10 morts en tres dies. A França, des del 2005 no s'havia viscut una onada de fred igual en l'últim tram de l'hivern, fet pel qual les autoritats han activat el pla «Gran Fred» per atendre les persones sense llar a 68 departaments, tres quartes parts del país, i s'han habilitat més de 5.000 places d'allotjamenta suplementaris per als sensesostre. Tres d'ells han mort en els dos darrers dies.

El fred siberià que recorre el continent europeu, accentuat per un vent del nord-est, va fer baixar el termòmetre fins als -10 graus i va deixar una sensació tèrmica de -18 graus al nord de França. A París, el mercuri va marcar una temperatura mínima de -5 i una màxima de 0, i a la tradicionalment càlida Costa Blava la platja de Niça es va cobrir de neu.

La xarxa elèctrica francesa preveu per als propers tres dies un rècord de consum, inferior no obstant al registrat al gener del 2017, i el Govern ha demanat moderar l'ús de la llum en hores punta, tot i que ha garantit que no hi haurà talls d'electricitat . Això sí, per evitar sorpreses França importarà energia dels països veïns i recorrerà als seus parcs eòlics.

Pel que fa a Itàlia, la copiosa nevada que va caure a Roma i el fred intens van seguir provocant retards en els trens que arribaven i sortien des de la capital, mentre que les escoles van romandre tancades com a precaució. A moltes localitats es tem que els col·legis es mantinguin sense activitat tota la setmana i que com a conseqüència dels tancaments per les eleccions generals de diumenge es perdin fins a 9 dies lectius. Als aeroports de Roma, Fiumicino i Ciampino es va tornar a la normalitat després dels retards i cancel-lacions de dilluns.

Alemanya ha viscut accidents de trànsit, caos als vols, trens cancel·lats i una creixent epidèmia de grip que ja ha deixat més de 23.000 persones malaltes a tot el país i ha causat fins a 136 morts. Berlín es va despertar a 11 graus negatius però amb un sol que va maquillar una mica la temperatura exterior. Segons els experts, la matinada de dilluns va ser la més freda de tot l'hivern.

Els principals problemes causats per aquest temporal gèlid es van registrar al nord del país. Durant el cap de setmana es van produir més de 80 accidents de trànsit i es van cancel·lar rutes ferroviàries que van congestionar les carreteres durant les hores de màxima freqüència. Fins a 16 vols van haver de ser cancel·lats o desviats a causa de la impossibilitat d'aterrar en unes pistes cobertes pel gel i la neu.



Alerta al Regne Unit

Al Regne Unit el gel i la neu van provocar grans problemes a les carreteres, cancel·lacions de trens i tancament d'escoles a alguns punts del país. Alguns serveis públics, inclosa la sanitat pública (NHS), es troben en estat d'alerta. El servei meteorològic va advertir que el pitjor encara ha d'arribar, ja que les condicions empitjoraran avui, quan la neu pot arribar en alguns punts a superar els 20 centímetres de gruix.

A Polònia, quatre persones han mort des de divendres i les temperatures van caure durant la nit de diumenge a dilluns fins als -26.2 graus a Goldap (nord-est), mentre que a Lituània tres persones han perdut la vida des de dissabte i les temperatures han caigut fins als -24 graus. Finalment, el servei meteorològic rus va anunciar per als propers dies temperatures màximes de -14º i mínimes de -25º a les regions europees del país.