«No era conscient de fins a quin punt podia ser perillós per a la meva vida»

L'Audiència de Girona va començar a jutjar ahir al matí els sis activistes encausats que s'enfronten a penes de presó per l'acció del 2014 a Fellines contra la línia de molt alta tensió (MAT). A la banqueta també s'hi troba un comandament dels Mossos d'Esquadra, acusat d'haver trencat el braç a una de les manifestants.

Davant d'una gran expectació, els encausats van anar passant d'un amb un per explicar la seva versió dels fets, optant per respondre només a les preguntes formulades del ministeri fiscal i els advocats de la seva defensa. Els fets es van desencadenar el matí del 8 de gener de fa quatre anys. A l'hora d'iniciar les feines de construcció dels fonaments de la torre número 66 de la línia de la MAT del tram Bescanó-Santa Llogaia, els obrers es varen trobar una caravana al seu emplaçament. Seguidament se'ls va informar que hi havia un jove atrinxerat a l'interior d'un cotxe que els activistes havien enterrat prèviament.

Paral·lelament, a l'exterior, un grup de manifestants li van estar donant suport durant tota la jornada i alguns d'ells van protagonitzar diversos enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra. Durant les declaracions d'ahir els cinc activistes que es trobaven a fora van defensar que l'acció tenia com a objectiu «visibilitzar els efectes de la MAT» i que es van manifestar moguts per «l'incompliment de les distàncies de seguretat per part de Red Elèctrica» envers la casa que hi havia a la zona.

Els acusats van lamentar que els agents no «volguessin dialogar ni mitjançar» i que tot eren «crits contra porres». Una de les activistes encausades va dir que la seva intenció era comunicar-los que allà «hi havia una persona enterrada» i que tots patien per la seva integritat «perquè hi havia màquines d'alt tonatge» a sobre d'on hi havia enterrat el vehicle. El perfil dels acusats era divers i hi havia des d'aquell que va rebre la convocatòria el mateix matí -com el cas d'un exregidor de Girona- fins a un altre que vivia a la vora i es va afegir a la concentració.



Atrapat durant 8 hores

«No era conscient de fins a quin punt podia ser perillós per a la meva vida, estava resistint en contra de la construcció d'aquesta estructura». Un dels protagonistes dels fets va ser l'acusat que es va atrinxerar a dins d'un cotxe enterrat que comunicava amb una caravana ubicada a l'exterior. L'home també s'havia encadenat a un bidó de ciment i es comunicava a través d'un transmissor. El processat va estar atrapat a sota terra durant unes vuit hores i va explicar ahir que considera que durant el rescat «es van cometre algunes negligències».

El setè dels acusats era el sotsinspector dels antiavalots de Girona i responsable de la línia policial establerta durant el dia dels fets. L'acusació - exercida per l'advocat Benet Salellas - el considera responsable d'haver trencat el braç a una activista durant el transcurs del desallotjament.

Crits de «trencabraços»

L'acusat va negar els fets i va acabar assegurant que ni tan sols havia estat ell, sinó que es va adonar posteriorment que l'acusaven del succés després d'haver rebut amenaces pel carrer de persones que li deien que era un «trencabraços», «un assassí» i que li desitjaven la mort.

«La nostra funció era donar protecció als agents de Red Elèctrica, ni tan sols vaig participar en la dispersió perquè jo era qui coordinava l'operatiu des d'una línia posterior per poder controlar la feina de la resta d'agents», va relatar.

L'encausat també va anar donant la seva versió dels fets relatats per la resta d'acusats, afirmant que, abans de ser avisats pels activistes, els agents ja sabien que hi havia una persona enterrada o que no era veritat que aquests no els haguessin tirat objectes i no haguessin traspassat el cordó policial. La vista té prevista la seva continuació avui amb la declaració de més testimonis.