Protecció Civil fa una crida a no baixar la guàrdia davant l'episodi de neu que es podria allargar

Protecció Civil ha fet una crida aquest dimecres al matí a no baixar la guàrdia davant un episodi de nevades que es podria allargar encara unes 18 hores més, segons les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). De tota manera, s'espera que les nevades es concentrin en les properes hores a l'interior, Pirineu i Prepirineu i, per tant no siguin generalitzades arreu, i que la pluja vagi substituint la neu.

Pel que fa a la mobilitat, el Servei Català de Trànsit aixeca la prohibició dels camions de circular per algunes carreteres a partir de les 15h, concretament, per a l´AP-7, l´AP-2 i la C-32. Entre aquesta hora i les 18h els peatges per als vehicles de més de 7,5 tones, afectades per la mesura excepcional des d´aquest dimarts, seran gratuïts. S´espera que les properes hores la restricció s´aixequi a les altres carreteres.

Des de l´inici del temporal de neu, 6.500 camions s´han quedat aturats en àrees de servei i polígons industrials per evitar incidents en el trànsit. Amb tot, s'han autoritzat almenys 54 sortides extraordinàries per a un trajecte concret. Per exemple, s'ha autoritzat un camió amb càrrega de sal pel dispositiu NEUCAT; un amb vedells joves que calia alimentar i uns 20 camions amb comandes a hospitals i centres sanitaris, com roba de llits, medicaments i ampolles d'oxigen.

Afectació del trànsit a les vies gironines

En total, hi ha 15 trams de carreteres afectats per la neu o el gel. Resta tallada la GIV-5201 / Viladrau – Sant Marçal de Montseny. En total hi ha 9 carreteres on cal circular amb cadenes. Les més destacades són

C-17 / Masies Voltregà – Ripoll

C-25 / Espinelves

C-38 / Sant Joan de les Abadesses – Coll d´Ares

N-260 / Ribes de Freser-Collada de Toses

La neu provoca retards de més de 20 minuts a la línia del TAV

La neu provoca aquest dimecres al migdia retards de més de 20 minuts a la línia del TAV entre Madrid i Barcelona i també cap a Girona. Segons ha indicat Renfe, els trens AVE tenen limitada la velocitat entre Bujaraloz, a l'Aragó, i el Camp de Tarragona a causa de la neu i això provoca aquests retards a la línia d'alta velocitat.

Previsió meteorològica

El cap de l'Àrea de Predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha assenyalat que encara es preveuen gruixos de neu importants a les comarques interiors, de 10 a 20 centímetres, i al Prepirineu i Pirineu, amb més de 30 centímetres en alguns punts. Segons les prediccions, fins al migdia pot nevar encara en molts sectors del territori però a partir de llavors la precipitació en forma de pluja anirà guanyant terreny. Al final del dia es preveu que la neu quedi restringida al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector més occidental.

Delort, per la seva banda, ha assenyalat que els ciutadans estan seguint les recomanacions donades en les últimes hores, especialment la d'evitar agafar el vehicle privat durant l'episodi de neu. El director general de Protecció Civil ha afirmat que això, juntament amb les mesures preses en el consell assessor del Pla Neucat dimarts al migdia, com la restricció de camions o la suspensió del transport escolar, ha contribuït a evitar incidències importants en la mobilitat.