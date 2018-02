La pluja substitueix la neu

L'episodi de neu que ha assolat bona part del país des del dilluns ja arriba al seu final. Ara, les precipitacions continuen però en forma de pluja a gairebé tot el territori, a excepció del Pirineu i el Prepirineu on encara pot nevar.

Des del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) s'alerta que el temporal, ara de pluja, encara continuarà fins demà, i que es poden arribar a acumular fins a 100 litres d'aigua per metre quadrat als llocs on sigui més intens. Pel que fa a la cota de neu, l'SMC indica que puja ràpidament. Els observadors de la Xarxa d'Observadors Meteorològics (XOM) informen que a cap tres quarts de set de la tarda ja plovia a Sant Pau de Segúries (Ripollès) a 864 metres.

Protecció Civil ha desactivat el pla NEUCAT després que la situació hagi millorat i les nevades s'hagin restringit al Pirineu i en alguns punts del Prepirineu. S'espera que aquest dijous el transport escolar funcioni amb normalitat, després que se suspengués per aquest dimecres.

Pel que fa a la mobilitat, el Servei Català de Trànsit ha aixecat la prohibició dels camions de circular per totes les carreteres catalanes , a excepció de la C-13 a la Pobla de Segur i Camarasa, la N-230 a Vielha i la N-260 a Ribes de Freser, Pont de Suert i Sort. Unes hores abans, a les 15.00 hores, s'havia aixecat la prohibició a l'AP-7, l'AP-2 i la C-32.

Àrees de servei com la de la Jonquera, a l'AP-7 s'han buidat de camions que s'han vist obligats a aturar la marxa durant més de 20 hores per la nevada. Això ha comportat que les autopistes hagin registrat en pocs minuts un important volum de trànsit de vehicles pesats.

Des de l´inici del temporal de neu, 6.500 camions s´han quedat aturats en àrees de servei i polígons industrials per evitar incidents en el trànsit. Amb tot, s'han autoritzat almenys 54 sortides extraordinàries per a un trajecte concret. Per exemple, s'ha autoritzat un camió amb càrrega de sal pel dispositiu NEUCAT; un amb vedells joves que calia alimentar i uns 20 camions amb comandes a hospitals i centres sanitaris, com roba de llits, medicaments i ampolles d'oxigen.

Afectació del trànsit a les vies gironines

Hi ha set trams de carreteres afectats per la neu o el gel. Resta tallada la GIV-5201 / Viladrau – Sant Marçal de Montseny i hi ha set carreteres on cal circular amb cadenes. Les més destacades són

C-38 / Sant Joan de les Abadesses - Coll d´Ares

N-260 / Ribes de Freser - Collada de Toses

La neu ha provocat retards de més de 20 minuts a la línia del TAV

La neu ha provocat aquest dimecres al migdia retards de més de 20 minuts a la línia del TAV entre Madrid i Barcelona i també cap a Girona. Segons ha indicat Renfe, els trens AVE tenien limitada la velocitat entre Bujaraloz, a l'Aragó, i el Camp de Tarragona a causa de la neu i això ha provocat aquests retards a la línia d'alta velocitat.