Refan el projecte que unirà la MAT amb Juià i faran passar la línia per un traçat ja existent

Al fons, el territori que queda afectat per la nova línia de 220 kV ACN

Red Eléctrica ha refet el projecte de la línia que unirà la MAT amb la subestació de Juià (Gironès) i la farà passar per un traçat ja existent. En concret, el de l'estesa de 220 kV entre Bescanó i Juià. D'entrada, Red Eléctrica construirà les noves torres en paral·lel a les existents, i un cop enllesteixi l'obra compactarà les dues línies (desmantellant la que hi havia fins ara i fent passar els cables pels nous suports). El delegat de la companyia a Catalunya, Lluís Pinós, assegura que aquesta solució, tot i ser més cara, dona resposta a les al·legacions que va presentar el territori (en especial, els ajuntaments afectats). "La idea bàsica és que tindrem els mateixos quilòmetres de línies que hi ha ara", ha subratllat. Red Eléctrica ja ha donat a conèixer la proposta als consistoris abans de treure-la a informació pública.

La nova línia que aixecarà Red Eléctrica tindrà 220 kV i connectarà la futura subestació de la MAT a Sant Julià de Ramis (batejada amb el nom de La Farga) amb la d'Endesa a Juià. La companyia elèctrica en justifica la necessitat perquè, a través d'aquesta línia, la xarxa de distribució en aquesta zona del Gironès quedarà més mallada. És a dir, que si hi ha qualsevol incidència, es minimitzarà el risc que hi hagi talls de subministrament.

Fins ara, la proposta de Red Eléctrica feia passar aquesta línia per un traçat completament nou, que afectava cinc termes municipals: Juià, Celrà, Bordils, Cervià de Ter i Sant Julià de Ramis. En total, l'estesa tenia 5,6 quilòmetres i una vintena de torres. Aixecar la nova línia de 220 kV costava 1,89 milions d'euros (MEUR).

El projecte, però, va aixecar l'oposició frontal del territori. No només la dels ajuntaments afectats, sinó de veïns que es van unir per constituir la plataforma 'Salvem la llera del Ter'.

A més, diversos ajuntaments i també la Diputació de Girona han aprovat mocions de rebuig a la proposta de Red Eléctrica i els empresaris gironins (sota el paraigua del Grup d'Impuls per Girona) van fer una crida a trobar una solució consensuada amb el territori.

Ara, la companyia ha resolt refer el projecte que tenia previst inicialment. Pinós sosté que, amb aquestes modificacions, donen resposta a les al·legacions presentades pels ajuntaments i per particulars. La "solució" passa per compactar la nova línia amb una ja existent.

D'entrada, la companyia aixecarà les noves torres en paral·lel a les que ja hi ha i, després, desmantellarà l'antiga línia i en farà passar els cables pels suports de la nova. Això vol dir que es passarà a tenir una línia de triple circuit però el territori "continuarà tenint els mateixos quilòmetres de línia que hi havia fins ara", ha concretat Pinós.

Segons el delegat de la companyia, ja han presentat la proposta al territori i ha estat ben rebuda. També ha detallat que aquesta solució encareix el projecte però ho prioritzen perquè té una "millor acceptació social". Tot i això, caldrà esperar a tenir el projecte fet per concretar el cost final.

La previsió amb la que treballen a nivell de terminis és tenir la línia feta entre el 2020 i el 2021, entre redactar el projecte constructiu, sotmetre'l a informació pública i licitar les obres.