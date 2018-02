Una seixantena de militars fan maniobres a l'Alt Empordà

Una seixantena de militars de la base de Sant Climent Sescebes han estat fent maniobres al llarg d'aquest dimecres al matí per diverses poblacions de l'Alt Empordà. Entre elles, se'ls ha pogut veure pels nuclis urbans d'Orriols), Llampaies i Camallera. També està previst que en les properes hores passin per l'Armentera i Viladamat.

En aquesta darrera població, precisament, ahir, tal com ha informat Diari de Girona, uns 150 veïns i els alcaldes d'aquests municipis es van concentrar davant de l'Ajuntament per protestar contra aquests exercicis. Segons ha explicat l'alcalde de Viladamat, Robert Sabater, els efectius han estat passejant a peu per dins d'aquestes poblacions.