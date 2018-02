Temperatures gèlides amb màximes de 8 graus i mínimes de -12

Amb l'entrada de ple d'una onada de fred siberià les temperatures van continuar ahir baixant fins a desplomar-se per nivells sota zero durant tot al dia en zones de muntanya, amb valors de mitjana d'uns 5 graus al conjunt de la demarcació i amb la temperatura més elevada al litoral on, tot i això, no van poder superar els 7 graus mentre les mínimes van quedar sota zero al conjunt del territori. La sensació de fred gèlid es va estendre i incrementar en molts municipis pel factor del vent, per exemple en zones de l'Empordà.

Dilluns, els termòmetres ja van experimentar la primera caiguda. En la majoria de localitats, es van desplomar passat el migdia baixant fins a 9 graus, entrada la tarda. Llavors, van caure les primeres precipitacions en forma de neu. En especial a la Garrotxa i al Ripollès, però també a la Selva i en punts de la comarca del Gironès.

Així, segons el recull provisional dels gruixos de neu mesurats durant els dies 26 i 27 de febrer, es van registrar uns 19 centímetres de neu acumulada a Sant Feliu de Pallerols, segons les dades difoses ahir pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). També en altres zones de la Garrotxa es van mesurar quantitats importants, com els 16 centímetres a Olot. Al Ripollès, tot i que en menor volum, es van registrar uns 8 centímetres a Sant Pau de Segúries, 5 a Ripoll, 4 a Campdevànol i, a la Selva, 2 a Santa Coloma de Farners.



Mínimes sota zero a tot el territori

Pel que fa a les temperatures, la nit de dilluns a dimarts ha estat la més hivernal amb valors que van quedar, en gairebé totes les estacions gironines del Meteocat, sota zero. En alguns casos, fins i tot amb màximes durant el dia amb valors negatius. Era el cas de Núria, amb una mínima de -12,4 a les 9 del matí i una màxima de -5,2 al migdia. O a Sant Pau de Segúries, amb una mínima de -11 a les tres de la matinada (el precent més recent era el febrer de 2012 amb -12,5) i una màxima de -1,2 a les dues de la tarda. A Puigcerdà, la mínima va ser de -10,7 a les 7 del matí i de +3,3 a les dues de la tarda.

Altres mínimes destacades van ser els -8,1 d'Olot a les 4 de la matinada, els -7,9 a la Vall d'en Bas, els -3,5 a Sant Pere Pescador, -2,9 a Banyoles, -2 a Santa Coloma de Farners, -1,8 a Anglès, -1,4 a Torroella de Montgrí, -0,6 a Girona, -0,2 a la Bisbal o +0,6 a Platja d'Aro.

Pel que fa a les màximes, a Fogars van arribar a 7,9 graus i a 7,1 a Platja d'Aro. En la resta van ser valors baixos: 6,6 a la Vall d'en Bas, 5,9 a Girona, 4,9 a Anglès, 4,8 a Castelló d'Empúries, 4,3 a Banyoles i Roses i 3,9 a Olot, entre d'altres.