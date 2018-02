Trànsit aixeca la restricció de circulació dels camions a l'AP-7, AP-2 i C-32

El Servei Català de Trànsit ha aixecat la prohibició dels camions de circular per algunes carreteres a partir de les 15h, concretament, per l'AP-7, l'AP-2 i la C-32. Entre aquesta hora i les 18h els peatges per als vehicles de més de 7,5 tones, afectats per la mesura excepcional des d'aquest dimarts, són gratuïts. S'espera que en les properes hores la restricció s'aixequi a les altres carreteres. Des de l'inici del temporal de neu, es calcula que uns 6.500 camions s'han quedat aturats en àrees de servei i polígons industrials per evitar incidents en el trànsit. Amb tot, s'han autoritzat almenys 54 sortides extraordinàries per a un trajecte concret, segons ha detallat Protecció Civil a l'ACN. Per exemple, s'ha autoritzat un camió amb càrrega de sal pel dispositiu NEUCAT; un amb vedells joves que calia alimentar i uns 20 camions amb comandes a hospitals i centres sanitaris, com roba de llits, medicaments i ampolles d'oxigen.

Després de la reunió del comitè tècnic del Pla NEUCAT d'aquest dimecres al migdia, la directora del Servei Català de Trànsit, Eugenia Doménech, ha anunciat l'aixecament parcial de la mesura que prohibeix la circulació de camions per la xarxa viària catalana des de les 4 de la tarda de dimarts. Concretament s'ha aixecat a les 3 de la tarda a les carreteres del litoral, l'AP-7, l'AP-2 i la C-32. Doménech ha assenyalat que els peatges d'aquestes vies s'obriran fins a les 6 de la tarda per "facilitar la fluïdesa de la circulació i el retorn a la normalitat". A la resta de carreteres es manté la restricció, si bé s'espera que la restricció es vagi aixecant de forma progressiva a mesura que les condicions meteorològiques ho permetin. S'espera que sigui "al llarg del dia d'avui pràcticament amb tota seguretat", ha apuntat la directora de Trànsit.

Tot i la restricció generalitzada de les últimes hores, s'han autoritzat algunes sortides puntuals de camions, algunes relacionades amb transport de medicines i material per a hospitals o amb la gestió de residus sanitaris. També, Delort ha explicat que en les últimes hores, a petició de l'Ajuntament de Barcelona i després de comprovar que a la zona del litoral ja no precipitava neu, s'ha aixecat la restricció del transport de residus perquè els camions poguessin arribar a la planta de Gavà (Baix Llobregat).