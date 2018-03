L'aeroport de girona opera 51 vols xàrter durant el Mobile World Congress

L'aeroport Girona-Costa Brava ha tingut un increment de l'activitat habitual de la temporada d'hivern per la celebració a Barcelona del Mobile World Congress. Segons les dades facilitades per Aena, l'equipament de Vilobí d'Onyar (Selva) ha registrat 51 moviments de vols privats durant les dates del congrés de telefonia mòbil. El dia de major activitat va ser el passat dilluns, coincidint amb la inauguració del certamen, quan hi va haver set arribades i sis sortides de vols corporatius i de negocis. Des de dilluns i fins dijous, s'hi han realitzat un total de 25 arribades i 26 sortides. Aquestes xifres contrasten amb les de l'aeroport de Barcelona que ha registrat durant el congrés un total de 343 vols privats. Aquest creixement suposa un 220% més de moviments respecte a l'habitual en una setmana tipus de febrer.

D'altra banda, els beneficis del Mobile World Congress també s'han deixat notar tímidament als hotels de Girona ciutat. Des de fa uns quatre anys, l'Associació d'Hostaleria de Girona calcula que l'ocupació creix entre un 3% i un 4% respecte del que és habitual el mes de febrer per la celebració de l'esdeveniment de telefonia. Tot i que hi ha hagut reserves de participants al congrés que busquen allotjament fora de Barcelona, el gruix més important correspon als turistes que opten per Girona davant dels preus que tenen les habitacions a la capital catalana.