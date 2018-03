Els Mossos acusen els activistes de Fellines de ser «hostils»

Segona jornada del judici pels fets de Fellines. Si durant el primer dia van passar d'un en un els set encausats per relatar la seva versió dels fets, ahir va ser el torn dels testimonis, la majoria dels quals van resultar ser Mossos d'Esquadra que havien participat en l'operatiu del 8 de gener del 2014.

Els agents de seguretat van coincidir en el fet que van arribar al voltant de les nou del matí a la zona on havia de ser construïda la torre número 66 de la línia de la molt alta tensió (MAT). Les ordres eren clares: «Donar protecció als operaris de Red Electrica» fins que els van informar que a sota de la caravana que hi havia a l'exterior hi havia una persona enterrada. Allà la seva prioritat va canviar, va relatar el màxim responsable de l'operatiu, «el dispositiu es va convertir en un rescat».

Els agents van explicar que en un primer moment la situació estava tranquil·la i que la gent que hi havia manifestant-se es trobava al darrere del cordó policial. Els Mossos no van trobar un punt entremig en el nombre d'activistes que van acudir a la protesta i mentre uns sostenien que eren una trentena, d'altres s'aventuraven a comptar-ne gairebé el doble. Una segona incongruència entre testimonis va sortir del debat de si portaven el TIP o no, el qual una de les testimonis va dir que encara «no era obligatori en aquell any».

En un moment determinat, tots recorden una ràpida escalada de tensió en la qual asseguren que els activistes els van tirar «pedres, pals i fems». Les històries també tenien en comú que la seva percepció del que van anomenar en tot moment «la massa» era que presentava una actitud «hostil» envers els treballadors i amb ells mateixos, el qual els va portar en alguns episodis a «fer una dispersió per tal de garantir les distàncies de seguretat».

Pel que fa a la persona enterrada, un dels encausats, els testimonis van explicar que no els va facilitar la feina i que no volia parlar amb ells. «En un primer moment es comunicava amb els Bombers, però després ni això», va relatar un dels agents participants.



Qui va lesionar la noia?

Una part de l'interrogatori va anar centrat en l'acusació del magistrat Benet Salellas envers un dels acusats, un comandament dels Mossos, acusat d'haver trencat el braç a una de les manifestants. Els testimonis no van aportar massa llum per esclarir els fets, i fins i tot el màxim responsable citat va admetre que no havien obert cap tipus d'investigació posterior per estudiar els fets que havien tingut lloc durant el dispositiu. «Nosaltres ens limitàvem a fer la nostra feina», va assegurar el cap.

Pel que fa a les intervencions de l'acusació particular exercida per Red Elèctrica, es van quedar tota l'estona girant al voltant de la mateixa qüestió: la maquinària. Els advocats van preguntar als agents que declaraven si en algun moment havien vist que els activistes anti-MAT intentessin fer malbé l'excavadora. La resposta va ser afirmativa en un dels casos, on un dels testimonis va relatar que havia vist com s'havien tirat caniques amb un tira-xines que havien fet explotar el vidre de la màquina. També va afegir que havia sentit coaccions i amenaces als treballadors que es trobaven allà en aquell moment.



El judici continua

Avui se celebrarà la tercera jornada de la vista en la qual encara han de declarar alguns dels testimonis pendents, com la jove del braç trencat o un familiar d'un dels acusats que va ser agredit pels agents mentre es trobava al lloc dels fets. Un cop passi aquest grup de persones també ha de donar la seva visió la pericial i s'ha de passar a les conclusions i la lectura dels informes.