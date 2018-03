Nevada passada per aigua

Vist i no vist. El segon episodi de neu, el que havia de ser més intens i generalitzat, va quedar aigualit a les comarques gironines en poques hores. Enmig de tanta prevenció, el temporal per l'onada de fred siberià va incidir sobretot al centre i nord de Catalunya. A la demarcació de Girona, tot i que la neu va fer acte de presència a gairebé tot el territori, fins i tot a la costa, en localitats com Begur, els gruixos de neu es van acumular bàsicament a les comarques del Ripollès -amb més de 30 cm-, la Garrotxa i la Selva Interior, punts on ja havia nevat dilluns i on ahir es va seguir acumulant fins a la nit.

La neu va arribar a primera hora del matí per alegrar les llars (i alumnes, més de 17.000, que no van poder anar a l'escola perquè els seus centres havien tancat i no hi havia cap transport escolar). A la resta de comarques, amb intensitats entre febles i moderades, van acumular pocs centímetres de neu fins al migdia. A partir de llavors tot va anar a la baixa i la neu es va fondre ràpidament, en aquest cas per alegria dels camioners de vehicles de més de 7.500 quilos. Des de dimarts a la tarda estaven aturats com podien en àrees de servei i van haver de passar la nit fora o, els que arribaven durant el dia, als vorals de l'autopista, fet que va provocar queixes.

Com s'havia previst, el ràpid pas del temporal de neu el va provocar una massa d'aire càlid provinent del sud que va empènyer gradualment l'onada de fred siberià cap al nord. Així, la cota de neu va anar pujant durant la tarda i va deixar les nevades a les comarques gironines de l'interior i muntanya, fins a situar la cota per sobre dels 1.000 metres a la nit i deixant la província sota una capa de pluja. Al vespre, Protecció Civil va donar per finalitzat el pla Neucat.



L'ull posat en les carreteres

Les carreteres i les possibles incidències pel temporal van centrar bona part dels esforços de les administracions. Protecció Civil havia elevat el pla Neucat a situació d'emergència. Les principals afectacions tenien lloc a la resta de Catalunya (en conjunt hi va haver una vuitantena d'afectacions i en una cinquantena calien cadenes en el punt màxim del temporal). Amb el pas del front de neu, la situació va anar millorant però seguien les complicacions en diverses carreteres. A la tarda encara calien cadenes a la BV-5251 amb la GIP-5251 i la GI-520 a Viladrau, a la C-38 de Sant Joan de les Abadesses al Coll d'Ares, a la Collada de Tosses o de Camprodon a Setcases, mentre de Viladrau a Sant Marçal de Montseny la calçada estava tallada.



Camioners atrapats i col·lapses a la frontera

A les autopistes la situació va millorar abans. Això va permetre aixecar una de les principals restriccions preses el dia abans. Els camioners de vehicles pesants, que des de les quatre de la tarda de dimarts no podien circular, van poder prosseguir de nou a partir de les tres de la tarda d'ahir a l'AP-7, l'AP-2 i C-32 amb gratuïtat de peatges fins a les sis de la tarda.

Tot i això, els transportistes que arribaven des de França havien generat un important col·lapse a l'autopista a la frontera per les restriccions que els havien imposat. Els Mossos d'Esquadra aturaven els que circulaven en direcció Barcelona al peatge Sud de l'AP-7 i els feien girar de nou cap a França. Molts dels conductors van optar per estacionar-se als marges de l'autopista i, des de primera hora, es van formar llargues cues als peatges i vorals d'aquesta gran via. Trànsit va informar de retencions de 5 km mentre a l'N-II se circulava amb fluïdesa. Els turismes podien accedir per la frontera i circular amb normalitat però els camions tenien restriccions d'accés.

A les àrees de servei i aparcaments tant de la Jonquera com de Vilamalla s'hi van concentrar milers de transportistes que es van veure atrapats per la situació.



Els transportistes ho veuen desproporcionat

Sobre la situació dels camioners, la Confederació Empresarial de Transport per Carretera de Catalunya (CETCAT) va qualificar de «desproporcionada» la prohibició de circulació de camions per les nevades. El seu president, Eduard Ayach, va afirmar a l'ACN que no hi havia «causa justificada» per restringir el pas a totes les carreteres del país a partir de les quatre de la tarda. «Podríem haver circulat durant molt més estona i a hores d'ara tindríem menys vehicles aturats a la carretera», va lamentar. A més, també va criticar que s'assabentessin de la decisió amb només dues hores de marge, temps insuficient per fer reorganitzar els trajectes o fer recular els camions. Ayach va alertar que els que ho han patit més són els transportistes que fan recorreguts més curts. «No tenen la cabina habilitada com els de llarg recorregut perquè tornen a dormir a casa», va exposar Ayach.



Alumnes sense escola

Sense transport escolar al conjunt de Catalunya, la majoria d'escoles i instituts van obrir amb l'activitat lectiva alterada. Tot i això, 65 escoles i instituts van tancar (no van obrir o ho van fer durant el dia) deixant sense escola a 17.112 alumnes. Van tancar 27 centres de la Selva, 12 del Gironès, 9 de la Garrotxa, 0 de l'Alt Empordà, 7 del Ripollès i 1 del Baix Empordà. Al Pla de l'Estany i la Cerdanya tots els centres van obrir.

Al conjunt de Catalunya 87.563 alumnes es van veure afectats pel tancament de 298 escoles catalanes. A més, amb l'anul·lació de totes les línies de transport escolar, que sumen 1.380 a totes les demarcacions, van deixar uns 37.700 estudiants sense el servei.



Normalitat als hospitals i caps

Pel que fa a l'àmbit sanitari, el Departament de Salut va informar que, fins al migdia d'ahir, tots els hospitals catalans es van mantenir oberts i es va garantir l'accés a tots els serveis d'urgències, així com als serveis de diàlisi, radioteràpia, quimioteràpia i teràpies respiratòries a domicili. En l'atenció primària, la principal afectació es va produir als consultoris locals: 84 (dels 809 totals) no van poder obrir però cap de les comarques gironines. Finalment, les visites que es van haver de tornar a programar de consultes externes, la previsió de desprogramació era d'unes 2.100 visites menys del 5% del total que s'hi realitzen en un dia a Catalunya. Eren casos de pacients o professional que no es van poder desplaçar per la nevada. En l'apartat de donacions, ahir no va haver-hi cap donant d'òrgan i, per tant, no es va fer cap trasplantament (sí que hi va haver 6 donacions de còrnies que es van trasplantar).