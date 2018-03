«¿No llevará una bomba ahí, verdad?»

añana». El guàrdia civil que custodia l'entrada principal a la Subdelegació del Govern espanyol a Girona, repeteix una i altra vegada «mañana [avui, per al lector] ». Se li apropa un jove amb uns papers a la mà. «Mañana», la versió sintètica del «vuelva usted», li etziba. I un senyor que requereix un tràmit oficial. «Mañana. Hoy hay un acto y está cerrado».

– Buenos días, vengo del Diari de Girona.

L'agent, que uns instants abans havia ofert una salutació militar a un policía nacional vestit d'uniforme, somriu i fixa la mirada en la bossa.

– ¿No llevará una bomba ni nada, ahí, verdad?

– He, he.

– Je, je. Adelante.

I cap a dins, amb una llibreta, un parell o tres de bolígrafs, una ampolla d'aigua mig buida (o mig plena, depèn), uns guants amarats, uns auriculars, el mòbil, un paquet de tabac i quatre paperots a la bossa. Res més, paraula. Falten pocs minuts pel migdia. L'acte oficial (i ple d'oficials) de commemoració del 194è aniversari de la Policia Nacional –quan va ser creada a cop de cèdula reial per Ferran VII, un altre borbó, es deia Policía General del Reino– és a punt de començar a dins d'un edifici tan «emblemàtic», en paraules del subdelegat José Manuel Sánchez-Bustamante, amfitrió de nom i cognoms compostos, com curiós, per l'estructura, circular, i per la decoració, blanquinosa.



«Temps convulsos»

– Vivim temps convulsos, polítics i socials –avisa el comissari Fernando Pamplona, el màxim comandament de la Policia Nacional a Girona, que no esmenta l'1-O, ni els presos de la causa independentista, ni Carles Puigdemont, però com si ho fes.

Ara, defensa Pamplona, l'«alta vocació de servei» del cos és manté intacta a pesar de la convulsió generalitzada, que tampoc ha deterioriat, sota el seu criteri, «l'estimació i el suport social» per «una de les institucions més valorades» que, en la Catalunya (i Girona més) d'aspiracions republicanes, «no ha deixat de complir la missió», amb els consegüents «sacrificis personals i familiars».



L'encarregat de la detonació

No, la «bomba» de què parlava el guàrdia civil de la porta no la duia el cronista al damunt: estava escrita en els papers que va llegir el subdelegat Sánchez-Bustamante, que entre cites d'Abraham Lincoln (1809-1865) i Harry Truman (1884-1972), expresidents dels Estats Units, va fer detonar una càrrega explosiva contra l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas: «Com a resposta a la ingratitud d'alguna alcaldessa us vull mostrar la meva gratitud», va dir el subaltern d'Enric Millo, delegat del Govern a Catalunya, que va valorar la «defensa de la legalitat» practicada per la Policia Nacional en els moments més «convulsos», que diria el comissari Pamplona, del «procés», sobretot en l'1-O, data que, per cert, dona nom a la plaça (abans de la Constitució) que hi ha a pocs metres de la subdelegació que ocupa l'antic edifici del Banc d'Espanya. Reprimenda amb totes les de llei de Sánchez-Bustamante a Madrenas en presència d'un representant de la policia local que els oradors van tenir cura de mencionar. L'Estat, doncs, torna a aixecar acta d'un nou gest polític de l'alcaldessa; el disgust per la desatenció municipal cap a la Policia Nacional recrema a la seu de la Gran Via de Jaume I.



Medalles al Mèrit Policial

En l'acte d'ahir, sobri de principi a fi, es van entregar diverses medalles al Mèrit Policial a sengles agents que, en acte de servei o no –una agent va salvar la vida d'una nena de dos anys a Girona; l'altre va rescatar un jove que s'ofegava en una platja de Galícia, etc.–, van demostrar, amb la seva determinació, això, «alta vocació». L'himne del cos – «visto de España con orgullo su Bandera / (...) el mal combato con valiente lealtad», diu la lletra– i tres «¡ viva!» –Espanya, el Rei i la Policia Nacional– van ser el colofó de l'acte.

A la sortida la neu que queia a l'hora d'entrar s'havia aigualit. El guàrdia civil que feia bromes amb bombes possibles encara hi era.