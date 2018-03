Vueling considera que l'aeroport de Girona no els resulta adequat

El conseller delegat de Vueling, Javier Sánchez Prieto, ahir va considerar que Vueling és la companyia menys adequada per operar des de Girona en el cas que es converteixi en un apèndix de l'aeroport de Barcelona. La idea de Sánchez Prieto és ubicar a Girona les aerolínies més petites. Sánchez Prieto va fer les argumentacions en una conferència a Esade.

Sánchez Prieto va considerar que per la seva condició de líder, Vueling és la menys indicada per operar des de Girona. Va detallar que Vueling preveu un creixement del 12,4% del seu nombre de passatgers al Prat per a aquesta temporada d'estiu, cosa que els suposaria arribar fins als 16 milions de seients i passar dels 48 avions que ara tenen a Barcelona fins a 52.

Sánchez-Prieto va explicar que el pla d'expansió de Vueling passa per Barcelona, aeroport en què ha remarcat que la seva companyia espera seguir creixent i mantenir la seva posició de lideratge.

En total, l'aerolínia va transportar al voltant de 30 milions de passatgers i va obtenir una facturació de 2.125 milions d'euros el 2017, i l'aerolínia compta amb una flota prevista per aquest any de 112 avions i una plantilla de 3.500 treballadors.

Vueling s'integra en el grup IAG, que també inclou altres aerolínies com a Iberia i Level, i que va transportar prop de 105 milions de passatgers i va facturar 22.972 milions d'euros el 2017, resultats obtinguts amb una flota de 546 avions i al voltant de 63.000 empleats.

En la seva conferència, Prieto va qüestionar el pla director presentat pel ministeri de Foment que planteja que l'aeroport de Girona es converteixi en un apèndix del de Barcelona (conformant un sistema aeroportuari).

Per al director de Vueling, el problema està en si els clients accepten volar de Girona, a una hora de Barcelona. Per això, segons ell, la proposta de volar des de Girona hauria d'anar acompanyada de preus més baixos.