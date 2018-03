Girona: «quarta pista» del Mobile

El World Mobile Congress, celebrat a Barcelona aquesta setmana, s'acomiada amb un balanç de 107.000 visitants en quatre dies, mil menys que l'any passat, segons dades de GSMA, l'organitzador de la fira, que ja ha confirmat que l'any que ve torna a la Ciutat Comtal. El 55% dels visitants han estat directius sènior (7.700 consellers delegats han passat per Fira de Barcelona); una part petita, informa el gestor aeroportuari Aena, va arribar a Barcelona en vols privats: el Prat en va acollir 343, un 220% més que en una «setmana tipus de febrer»; a Girona, hi va haver 51 operacions d'aquestes característiques (25 d'arribades i 26 de sortides), de manera que l'aeroport de Vilobí d'Onyar ja ha actuat, ni que sigui per set dies (del 24 de febrer a l'1 de març), de «quarta pista» oficiosa de Barcelona, en aquest cas del Mobile.



Dilluns, dia de més activitat

La quantitat d'operacions «d'aviació corporativa i de negocis» relacionades amb l'edició de 2018 del congrés mundial de la telefonia mòbil ha crescut un 35,3% en relació amb l'edició de 2017, celebrada més o menys en les mateixes dates (el dia de més activitat va ser dilluns passat, 26 de febrer, amb set arribades i sis sortides). L'any passat, segons dades d'Aena, el Mobile va portar 33 operacions a Vilobí.



Una proporció petita

Aquest tipus d'operacions, però, representen una proporció molt petita de les que anualment es fan a l'aeroport de Girona (el 2017 va tancar amb 19.252): de gener a maig de l'any passat, per exemple, es van operar 568 vols privats, 113 al mes, gairebé quatre per dia, la majoria procedents de França, del Regne Unit i d'Espanya. A banda del congrés de telefonia, un altre esdeveniment que acostuma a provocar moviment d'avions privats a la pista de Vilobí d'Onyar és el Gran Premi d'Espanya de Fórmula-1; aquest esdeveniment esportiu va generar, en pocs dies, 124 operacions el 2017 (62 sortides i 62 arribades) d'aeronaus provinents del Regne Unit, de França, d'Àustria i d'Itàlia.

Al llarg del primer semestre de l'exercici anterior, el Mobile i la Fórmula-1 van generar el 27% dels vols privats operats a l'aeroport de Vilobí d'Onyar.



Creixen les vendes a les botigues

La majoria d'avions van arribar d'Alemanya i el Regne Unit. Un altre detall a tenir en compte és que el 42% dels trajectes van ser coberts per avions dels models Goblal Express, Bombardier 7000 i Gulfstream, que tenen més capacitat que les aeronaus habitualment utilitzades per vols corporatius i de negocis.

Així mateix, els usuaris de les sales VIP de l'aeroport barceloní es van disparar els dies de congrés: hi van passar 15.500 persones, més del doble que en una setmana habitual. Finalment, informa Aena, les unitats de descans ( Air Rooms) van registar una ocupació del 100%.