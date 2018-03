Mor atropellat en baixar del cotxe per ajudar uns ferits a l'A-2 a Fornells

Un accident de trànsit mortal entre diversos vehicles va fer tallar ahir l'autovia A-2 a Fornells de la Selva durant quatre hores. En el sinistre viari s'hi van veure implicats almenys set vehicles.

A conseqüència del succés, un veí de Figueres, J.A.S., de 50 anys, va morir atropellat per causes que investiguen els Mossos de l'Àrea Regional de Trànsit (ART).

El que ja es va poder constatar ahir és que l'home va sortir del seu vehicle per auxiliar dues persones que s'havien vist implicades en un accident de trànsit inicial i després va ser atropellat mortalment. En un primer moment van xocar tres vehicles i, després, n'hi van acabar veient-se implicat fins a set en un segon sinistre viari. En el primer accident és on hi va haver-hi ferits i la víctima mortal. Aquest va sortir del seu vehicle per auxiliar les víctimes dels altres cotxes posant-se l'armilla reflectant i tot. Però segurament la negror de la matinada i la pluja que queia va fer que un altre vehicle acabés atropellant-lo mortalment.



Més ferits

Dues dones més van resultar ferides, una d'elles de gravetat, que va ser traslladada pel SEM a l'hospital Trueta. L'altra va ingressar a l'hospital Santa Caterina de Salt en estat de poca gravetat. La primera ahir va entrar a Urgències del Trueta i va quedar al centre hospitalari a planta i el seu pronòstic, segons fonts del centre, és d'estabilitat dins la gravetat. Aquesta dona s'apunta que també juntament amb el mort va ser atropellada, tot i que el sinistre viari mortal encara està essent investigat per la policia de trànsit.

A causa del succés, també va haver-hi un altre ferit de caràcter lleu; un home que va ser atès en el mateix lloc del sinistre.

Com a conseqüència de l'accident de trànsit, aquest va quedar restringit en sentit Barcelona i es van fer desviaments pel vial de servei. En total, l'A-2 va resultar tallada durant quatre hores en sentit sud.

El tall va durar des de tres quarts de sis del matí fins a tres quarts de deu, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). Al lloc dels fets, el quilòmetre 709 de l'A-2, hi van treballar els Mossos d'Esquadra, amb 11 patrulles; els Bombers, amb dues dotacions i el Servei d'Emergències Mèdiques, amb quatre ambulàncies.



Cues a l'autovia i l'autopista

A causa de l'accident, hi va haver retencions a l'A-2 en direcció cap a Barcelona. Van ser d'un quilòmetre de longitud segons el SCT. De retruc, aquest succés també va generar cues a la sortida de l'autopista a Fornells de la Selva en sentit Barcelona, on s'hi van produir dos quilòmetres de retencions, segons Infoautopista.

Aquest no és el primer accident que obliga a tallar l'A-2 des de principis d'any. Fa una setmana, dos camions van xocar de cara a la zona d'obres de l'N-II a Sils i un d'ells es va incendiar, cosa que va fer que és tallés la via durant quatre hores. Aquella mateixa setmana, un altre sinistre viari a l'A-2 a Caldes va fer tallar la via durant una hora i mitja.



Sis morts des d'inici d'any

Amb aquest últim accident de trànsit mortal, ja són sis les persones que han perdut la vida a la xarxa viària de la província de Girona. El primer sinistre mortal de l'any va ser el 16 de gener a l'N-260 a Llançà. Una veïna del poble de 66 anys va perdre la vida en un xoc frontal a l'N-260 i dues persones van resultar ferides, una de greu.