Els blanencs perden de mitjana 13 hores a l'any en embussos de trànsit i els gironins 7

Un estudi de la companyia nord-americana Inrix, especialitzada en anàlisis de transport i serveis d'automòbils connectats, situa Blanes entre les 25 ciutats espanyoles on es perd més temps en retencions de trànsit. Un conductor blanenc perd més de la meitat d'un dia (13 hores) a l'any en embussos, segons l'estudi Global Traffic Scorecard del 2017 publicat el passat 5 de febrer. De les 63 ciutats d'Espanya analitzades, també hi apareixen els conductors de la ciutat de Girona, que perden en 7 hores a l'any en retencions, i els de Figueres (5 hores).

El treball, publicat anualment, és l'estudi sobre congestions de trànsit més important del món. En concret, ha analitzat 1.360 ciutats de 38 països a partir de 500 terabytes de dades de 300 milions de fonts diferents. En l'índex publicat, la companyia explica que «les nostres tecnologies d'avantguarda ens permeten recollir i analitzar de manera intel·ligent fluxos complexos de dades que contenen més de dos milions de dades diàries amb els que vam crear serveis per a automòbils». Així, s'han pres les dades d'organismes com la DGT però també de torres de telefonia mòbil, càmeres de trànsit, GPS i navegadors de vehicles), aprofitant el que es coneix com a Big Data (dades massives).

La ciutat del món que pateix més retencions és Los Angeles, als EUA, amb una mitjana de 102 hores a l'any, seguit de Moscou (91), Nova York (91) i Sao Paulo (86).

El rànquing espanyol el lidera Madrid, on els conductors perden 42 hores a l'any en embussos, seguit de Cartagena (40 hores), Barcelona (28), València (26), Sevilla (25), Palma de Mallorca (23), Sòria (22), Las Rozas (22), Las Palmas (18 i Alacant (17). La primera ciutat gironina, Blanes, ocupa la posició espanyola 25 i el número 748 mundial, mentre Girona apareix al número 48 a Espanya i en el 1140 total i Figueres al 58 de l'Estat i 1.287 mundial. Altres ciutats catalanes són Mataró (16 hores a l'any en embussos), Manresa (8), Martorell (6) i Tarragona (4).

De fet, l'estudi també ha analitzat el percentatge de temps de conducció anual que es perd en retencions de trànsit. En el cas de Blanes, és del 7%, a la ciutat de Girona del 4% i a Figueres del 3%.

En comparació amb altres ciutats de l'Estat, de mitjana a Blanes hi ha tants embussos com a La Corunya, Valladolid, Segovia, Vitòria, Saragossa o Ourense. En el cas de Girona, és similar a localitats com Telde (Gran Canària) o Realejo Alto (Santa Cruz de Tenerife), mentre el temps perdut en embussos de trànsit a Figueres seria similar a Osca, Puerto del Rosario (Fuerteventura) i Jerez.

Al conjunt de l'Estat, de mitjana es perden 17 hores a l'any en retencions, un dels països amb menys problemes de trànsit, lluny de països com Tailàndia, amb una mitjana de 56 hores perdudes a l'any, Indonèsia (51), Colòmbia (49), Veneçuela (42) Rússia i els Estats Units (41), o Brasil (36).