Cambres i patronals de Girona reclamen a l'Estat que concreti les inversions promeses

El Grup Impuls per Girona (GIG), amb les Cambres de Comerç de Girona, Palamós i Sant Feliu, les patronals FOEG i Pimec i el Fòrum Carlemany, considera que les dades del sector de la construcció que recentment ha fet públiques la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya demostren que s'obre un «període favorable a la reactivació en el qual les administracions han d'intervenir aportant projectes sense més dilacions».

Des del GIG es mostren convençuts «cal potenciar al màxim la construcció, sempre en termes sostenibles i sensibles amb el medi ambient, al ser un sector d'elevat retorn econòmic i social». Difícilment, afegeixen, «trobarem un sector amb efecte multiplicador superior, doncs per cada milió d'euros demandats, s'indueix la producció de 1,9 milions d'euros a l'economia». Malgrat l'«entorn positiu», la dificultat per aprovar els pressupostos tant de l'Estat com de la Generalitat «suposa un entrebanc per aprofitar la conjuntura favorable a la reactivació de la construcció», exposen des del GIG. Per evitar-ho, «cal que les administracions surtin de la seva paràlisi pressupostària i que la Generalitat recuperi immediatament tota la iniciativa executiva que li ha estat retallada per l'aplicació de l'article 155», exposen. Al seu criteri, el dèficit català en infraestructures és «evident: Rodalies, Eix Mediterrani, accessos viaris i ferroviaris als ports, B-40, enllaç a l'A2 i AP7, l'N-II, l'A-27, ampliació del metro, obres hidràuliques...», de manera que cal que els anuncis d'«importants» inversions «concretin calendari i es puguin licitar i executar». Rercorden que les licitacions s'han incrementat en 559 milions d'euros en relació amb el 2016, assolint durant el 2017 la xifra de 1.690 milions d'euros; «tot i així –apunten– la licitació d'obra pública el 2017 ha estat encara menys de la meitat de la mitjana dels darrers 20 anys i la cinquena part del 2008». En l'àmbit gironí, diu el GIG, «cal recordar els greuges» dels darrers anys: el percentatge d'inversió territorialitzada dels Pressupostos Generals de l'Estat «està molt lluny» del respectiu pes de les comarques gironines i del conjunt del país en el PIB estatal. A aquest fet, consideren els empresaris, s'afegeix el «baix nivell d'execució de la despesa pressupostada que encara fa més flagrant l'incompliment», i citen d'exemple «l'excessiva lentitud d'execució dels trams pendents de l'N-II». Així mateix, observen una «excessiva dilació en l'execució de les inversions previstes del Corredor Mediterrani, sense un calendari prou clar i avaluable a nivell d'execució». Aquest fet, afirma el GIG, perjudica els diferents sectors productius i també possibles noves inversions.

L'entitat també reclama que l'anunci de la nova estació de connexió amb l'alta velocitat a l'Aeroport de Girona «tingui ben aviat data concreta i pressupost» i exigeix que es posi data a la connexió amb la terminal intermodal de Vilamalla, «on hi ha dues empreses que volen fer una inversió important però estan pendents de la concreció de les connexions ferroviàries». «Les mercaderies –recorden– són essencials per impulsar el corredor mediterrani i no podem perdre més temps».