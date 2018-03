El MWC premia l'Escola Puig de les Cadiretes de Llagostera

L'Escola Puig de les Cadiretes de Llagostera (Gironès) ha rebut el premi Mobile Learning Award (MLA), que atorga el MWC que s'ha celebrat a Barcelona aquesta setmana. Al centre gironí se l'ha distingit per la seva aposta per la innovació en les tecnologies digitals, a través del programa Llagostera 3.0. En concret, el projecte gira a l'entorn de tres àmbits: l'aprenentatge mòbil amb l'ús de tauletes, la robòtica educativa en funció del nivell dels alumnes i la programació en relació a la seqüenciació de programes i aplicacions digitals. Llagostera 3.0 és un projecte impulsat per l'ajuntament de la localitat amb el suport de Samsung, LEGO Robotix, l'Editorial Vicens Vives i la Secretaria de Telecomunicacions Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat.

La inciativa compta amb 81 robots educatius, 60 tablets, nou ordinadors portàtils, a més de màquines i mecanismes motoritzats, sets d'energies renovables i de pneumàtica, que estan a l'abast dels alumnes de l'escola però també dels ciutadans que estiguin interessats en utilitzar el material. De fet, tots aquests recursos estan a disposició del públic al Centre Cultural Casa de les Vídues de Llagostera.

Els Mobile Learning Awards estan integrats dins el programa MSchools, una iniciativa que desenvolupa la creació i l'aprenentatge amb les tecnologies mòbils, i que fomenta l'esperit emprenedor i el treball en equip entre els joves. MSchools està impulsat per la Fundació Mobile World Capital Barcelona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i la GSMA.

En aquesta sisena edició dels MLA hi han participat 90 projectes d'arreu de Catalunya. En concret, han estat 61 docents, 23 centres educatius i sis AMPA que han presentat les seves experiències educatives d'innovació amb tecnologies digitals.