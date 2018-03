Olot planteja fer la futura residència d'estudiants a l'Hospital vell

L'Ajuntament ha presentat 4 propostes a l'empresa que treballa en la vialitat d'una residència d'estudiants a la ciutat. Segons ha explicat l'alcalde, Josep Maria Corominas (PDeCAT), una de les propostes és utilitzar les habitacions de l'antiga planta d'aguts de l'Hospital Sant Jaume per a residència.

Fer servir l'Hospital Sant Jaume per a residència d'estudiants també va ser una de les propostes del PSC en el darrer ple.

Això no obstant, Corominas ha recordat que les propostes són 4 i que hi ha la de l'hospital, una altra al nucli antic i dues més que no s'han fet públiques. L'alcalde ha indicat que l'Ajuntament vol que la residència sigui al barri vell per la proximitat amb l'escola de disseny i d'art i perquè sigui un element de dinamització de la zona. Ha precisat que l'Hospital Vell també és a l'entrada del nucli antic. Corominas ha explicat que la residència d'estudiants és una de les apostes de l'equip de govern per aquest i el proper mandat. Sobretot, perquè el programa de subvenció de pisos destinat al lloguer per a estudiants no ha tingut èxit. L'alcalde ha indicat que el fracàs no ha estat per la manca d'interès dels estudiants, sinó pel dels propietaris.

Ha assenyalat que han comptat uns 500 estudiants de fora de la Garrotxa que van als instituts d'Olot. Ha precisat que la major part són alumnes de l'Escola Superior de Disseny i d'Art d'Olot , però que també n'hi ha a l'Institut Bosc de la Coma i l'Institut de Formació Professional Garrotxa.

A més, ha explicat que a partir del tancament de la residència d'estudiants de la torre Malagrida, tancada el 2011 per manca de gent, l'Ajuntament va iniciar contactes per fer-ne una que funcionés.Segons ell, primer es van mirar les residències dependents de la Universitat de Barcelona i després en un model que ha donat molts bons resultats a la Universitat de Vic. La residència d'Olot tindria unes 100 places i disposaria de serveis per als estudiants.