Sant Feliu compra un pis per completar la propietat de la piscina municipal

L'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols va registrar divendres passat la compra d'un pis que era dins del recinte de la piscina municipal. Segons ha explicat l'alcalde de la localitat, Joan Casas (PDeCAT), l'Ajuntament n'ha pagat 38.000 ?.

Amb la compra del pis, l'Ajuntament queda com a propietari de la totalitat de la finca de la Ponderosa. Es tracta d'un recinte que encabeix una piscina de dimensions esportives i que fa la funció de piscina municipal en els mesos d'estiu, una piscina infantil i un bar.

Precisament, damunt del bar hi ha el pis que ara és propietat de l'Ajuntament. Casas ha indicat que ara l'Ajuntament es planteja la utilitat que donarà a l'habitatge. Ha precisat que serà un ús complementari de la piscina.

Feta la compra de l'habitatge, segons ha explicat Joan Casas, l'Ajuntament preveu ampliar les instal·lacions amb una pista de pàdel.

Casas ha recordat que l'Ajuntament és propietari dels equipaments de la piscina, gràcies, al llegat testamentari de Nita Costa. El 2015, Costa va deixar la piscina l'Ajuntament amb la condició que fos dedicada a l'ús públic i que si s'obtenien beneficis per les entrades, fossin destinats a la gent gran.

L'alcalde ha assenyalat que té molt present la condició de Nita Costa i ha explicat que fins ara no han obtingut beneficis de la piscina.

Això no obstant, quan n'hi hagi els invertiran en el centre geriàtric que inauguraran el diumenge dia 18 de març, amb un dinar popular, amenitzat per grups de cant coral que cantaran dues o tres cançons cadascun.

L'alcalde ha explicat que es tracta de la primera fase del geriàtric que dotarà el poble de residència, centre de dia, transport adaptat i servei a domicili d'apats i dutxes. Casas ha recordat que el geriàtric de Sant Feliu serà únic entre Bescano i Olot, per la qual cosa confia a acollir residents de la rodalia.



L'església del Roser

L'Ajuntament en una de les darreres juntes de govern, segons ha explicat Casas, va aprovar invertir 19.627 ? en la millora de la façana de l'Ajuntament i de l'església del Roser. Es tracta de dos immobles que estan de costat.

La reparació forma part d'un acord entre el Bisbat de Girona i l'Ajuntament. El Bisbat cedeix l'església a l'Ajuntament per utilitats culturals i la municipalitat repara l'edifici. Casas ha definit l'església com un espai perfecte per acollir-hi concerts, exposicions i xerrades culturals.