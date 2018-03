Dos equips d'alumnes gironins arriben a la final d'un concurs de robòtica als Estats Units

Dos equips d'alumnes d'estudiants de les comarques gironines van guanyar dissabte la Final Nacional de la Vex Robotics Competition, un campionat de robòtica educativa d'àmbit internacional. Es va fer a Salt i ara els guanyadors es poden enfrontar a equips d'arreu del món a la final que tindrà lloc a l'abril a Kentucky, als Estats Units.

La Final Nacional va comptar amb la participació de trenta equips de gran part de Catalunya, alguns de Madrid i de la Catalunya Nord.

El campionat es va disputar en tres categories: cicle superior de primària i primer i segon d'ESO; alumnes de batxillerat i universitaris. Els primers, els més petits, competeixen amb un robot de plàstic i els altres dos, amb un de metall que han creat durant la formació en robòtica.

Els guanyadors en la primera i segona categoria van ser equips de l'empresa Innova't Educació, els Wildcats i els Virigins. Els participants estudien en centres gironins. En la categoria universitària va guanyar l'equip de l'Institut Anna Gironella de Mundet.



Joves amb talent

Un dels equips repeteix per segon any consecutiu com a guanyador. Són els Virgin. Integrat per cinc alumnes que van coincidir a l'IES Francesc Cambó de Verges l'any passat on feien l'activitat extraescolar de robòtica amb l'empresa Innova't Educació. Repartits per centres de Batxillerat de la Bisbal, Barcelona i Figueres continuen la formació en robòtica des de les aules de l'empresa a Girona.

El director d'Innova't Dani Martín, remarca que són joves amb "molt talent". És la segona vegada que guanyen la final nacional i "acumulaven quatre campionats sense perdre cap partida a la lligueta".

El robot que els ha portat a guanyar aquest campionat no és l'únic que han creat aquest any. N'han fet un segon en una altra categoria amb el que van guanyar el campionat Vex Catalunya.

Els Virgins portaven un robot gran "fiable" i amb una "autonomia molt bona".

En les dues categories superiors -batxillerat i universitat- al matí es fa una lligueta i un sistema per crear aliances entre equips que juguen a la tarda.

La prova va consistir aquest any a jugar una mena de partit en un terreny de joc on el robot és l'esportista. Hi havia dos tipus de cons, un que pesava 1,5 quilos i altres de més lleugers. El joc consistia a apilar-los i portar-los en una cantonada mentre s'anava superant obstacles.

El robot guanyador feia piles de fins a deu cons mentre la majoria eren de tres.

Pel que fa al segon equip guanyador, els Wildcats, competien en la categoria dels més petits. El director d'Innova't explica que "no s'enfronten entre ells, és un sistema d'aliances" i es valora "des del disseny del robot, a habilitats dels pilots i programadors, un projecte de noves tecnologies que han de presentar i les puntuacions de pista".

El joc consistia a apilar anelles en uns cubs.

Els dos equips gironins guanyadors s'hauran de preparar per a la final que se celebrarà Kentucky, als Estats Units el mes d'abril. A banda de preparar-se, hauran d'aconseguir els diners per les despeses que comporta el viatge perquè les famílies no hagin de fer-hi front.