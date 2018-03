Més de 2.000 desnonaments executats a les comarques gironines durant el 2017

Els jutjats han executat 2.042 desnonaments a les comarques gironines durant el 2017, un 5,8% més que l'any passat. Segons recull l'estadística del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el drama d'aquells qui perden l'habitatge, de moment, no va a la baixa. Entre gener i desembre, 823 famílies i particulars de la demarcació van quedar-se sense sostre per no poder afrontar les quotes de la hipoteca. Una situació que, en molts casos, els porta aparellat un deute de per vida. Però al costat d'aquests casos, les dades també mostren una altra crua realitat: la que viuen aquells que no poden afrontar les quotes del lloguer i veuen com els fan fora del pis. En un any, a les comarques gironines, els jutjats han executat 1.161 desnonaments per aquest motiu.