Més de 250 places de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Girona estan vacants

Les comarques gironines tenen 252 agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil menys dels que pertocaria a la regió. És la diferència entre les places creades per ambdós cossos i els efectius que en realitat les ocupen. Un dèficit que s'explica per les retallades aplicades durant la crisi econòmica sobre les ofertes de treball i que han comportat la reducció de la cobertura de places que quedaven vacants per jubilació i per trasllats d'agents a altres localitats espanyoles. Tot plegat, segons expliquen des dels sindicats policials, se suma a la problemàtica catalana (i gironina en particular) que suposa que, tot i oferir-se algunes places, molts policies no demanen la demarcació com a destinació, poc atractiva entre els efectius per l'elevat cost de vida i la situació política, en comparació amb altres punts de l'Estat.

El Ministeri de l'Interior reconeix que falten per cobrir 20.800 places al conjunt de l'Estat, de les quals 1.555 són de Catalunya.

Les xifres les ha facilitat el govern espanyol en una resposta parlamentària al diputat socialista Miguel Ángel Heredia sobre els efectius catalogats i disponibles de les forces i cossos de seguretat de l'Estat i corresponen a la situació amb data 31 d'octubre de 2017.

D'aquesta manera, de l'anàlisi de les dades es desprèn que, a les comarques gironines, l'Estat hi hauria de tenir 1.014 agents, 409 de la Policia Nacional i 605 de la Guàrdia Civil. Corresponen al catàleg d'actius, és a dir, les places que actualment hi ha creades. Amb tot, només estan cobertes 762 places en total: 275 de la Policia Nacional (un dèficit de 134) i 487 de la Guàrdia Civil (que són els efectius disponibles i que en aquest cas presenten un dèficit de 118 agents). En total, doncs, sumen 252 vacants sobre les 1.014 places creades, xifra que suposa un dèficit de gairebé el 25% (o el que és el mateix, els falta gairebé una quarta part de la plantilla).

Al conjunt de Catalunya, hi hauria d'haver 3.839 policies nacionals i 3.942 guàrdies civils però només hi ha cobertes 2.874 i 3.352 places, respectivament. El dèficit a Catalunya, doncs, és de 1.555 agents (965 de la Policia Nacional i uns altres 590 de la Guàrdia Civil) sent la comunitat que, per exemple en agents de la Policia Nacional, presenta una taxa de cobertura més baixa (amb un 75%).



Causes de la manca d'efectius

Una de les principals causes de la manca d'efectius policials ha estat la falta de cobertura de baixes arran de les retallades durant la crisi. Durant anys es va congelar la taxa de reposició del personal públic i en els darrers temps es van anar cobrint fins a la meitat.

Catalunya i les comarques gironines en particular tenen problemes afegits. Segons expliquen sindicats com la Confederació Espanyola de Policia (CEP), el problema és que no s'han convocat places però, a més, van ressaltar que a la demarcació la Policia Nacional i la Guàrdia Civil es nodreix sobretot dels agents que surten de l'acadèmia. És una destinació «poc atractiva» i pocs volen venir voluntaris a Girona –que escullin la província com a primera destinació– per l'elevat cost de vida, i sense tenir un complement com sí que tenen en altres regions, i per la situació política actual.

I quan es convoquen places o moltes queden vacants o hi arriben agents que ho tenien com a última opció, però, quan s'obren possibles trasllats, molts demanen un canvi de destinació, de manera que s'agreuja la situació. «No han reposat i quan hi ha convocatòries de trasllat molts han marxat, i cada cop n'hi ha menys», expliquen. Es preveu que a l'inici de l'estiu hi hagi una nova convocatòria per cobrir places, a l'espera de saber quantes se'n cobriran.

La manca d'efectius té efectes sobre serveis que ofereixen als ciutadans, com els serveis d'estrangeria, aeroports, DNI o passaports, sent aquests últims serveis que es col·lapsen any rere any a l'estiu i, ara per Setmana Santa. «Si no es posa remei, és impossible que la plantilla sigui estable», sentencien des dels sindicats.