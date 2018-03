Mor un home en un accident de trànsit de matinada a Sils

Un home de 34 anys i veí de Sils va morir ahir a la matinada a causa d'un accident viari a la C-63, en el tram que passa per aquesta mateixa localitat. El sinistre es va produir prop de les dues de la nit al punt quilomètric 13,6 en sentit Lloret de Mar, quan per raons que s'estan investigant el turisme va sortir de la via, sense que s'hagués vist implicat cap vehicle més. La víctima mortal viatjava al seient davanter, mentre que la conductora va resultar ferida de menys gravetat i va ser traslladada a l'hospital Josep Trueta de Girona. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a tres quarts de dues de la matinada i es van activar cinc patrulles, a més d'una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques.