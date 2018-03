Palamós comença la temporada de creuers amb bones previsions

El vaixell Saga Sapphire va donar ahir el tret de sortida a la temporada de creuers al port de Palamós. Els responsables del port esperen una bona temporada, amb un increment d'un 17% de les escales i d'un 11% dels passatges. A més, una de les grans apostes de la nova temporada és que s'intentarà millorar la qualitat: més de la meitat dels creuers que passaran pel port són de luxe.

Els primers 600 creueristes de la temporada de la Costa Brava van arribar amb el Saga Sapphire, un vaixell de bandera de Malta que té una eslora de 200 metres, un calat de 8,4 metres i un registre brut de 37.049 tones. El vaixell pertany a la línia de creuers britànica Saga Shipping, que aquest any tornarà a Palamós el mes de juny amb el Saga Pearl II, creuer que també farà una escala al port de Roses.

El port de Palamós preveu 49 escales i 47.500 passatgers, assolint dos nous rècords en escales i passatgers que fan preveure un any històric. Aquestes xifres reforçaran el lideratge de Palamós en la seva categoria de port petit a la Mediterrània occidental i dins del sector creuerístic.

La temporada ha de finalitzar el 7 de desembre i en destaca la desestacionalització, ja que durant els mesos de maig, juny i octubre s'esperen 27 escales i uns 27.000 passatgers. Així, el 55% de les escales de la temporada i el 43% dels passatgers es concentraran durant aquests tres mesos, amb una major afluència de turistes de creuer en temporada baixa. No obstant això, el president de Ports de la Generalitat, Ricard Font, va deixar clar que l'augment d'escales no significa un increment de passatgers, sinó que es vol atraure aquelles companyies que tenen «clients prèmium». «L'aposta és clara, aquí donem un servei de primer nivell i esperem tenir més clients d'aquest tipus», afirmava Font.

La nova temporada també comportarà l'arribada de 15 companyies i l'estrena de la companyia nord-americana Viking. La companyia de luxe farà les escales inaugurals amb els creuers Aidacara, Seabourn Ovation, Marella Dream i Marella Explorer. També destacarà l'arribada d'un ampli perfil de turistes a través de diverses empreses.

De fet, un 51% de les companyies que faran escala a Palamós són de categoria estàndard, amb vaixells de capacitat superior a 1.200 passatgers, i un 49% són companyies de luxe i prèmium, amb capacitat inferior a 1.000 passatgers.

La temporada tindrà tres grans línies de creurs, que representen més de la meitat de les escales de la temporada. En primer lloc hi ha la britànica Marella Cruises, que representa el 30% amb 18 escales. En segon lloc hi ha les nord-americanes Seabourn Cruise Lines, amb un total de 10 escales. Finalment, hi ha Windstar Cruises que farà un 10% de les escales de Palamós.

Impuls a la Costa Brava

Durant la temporada del 2018 els ports de Palamós i Roses preveuen assolir rècords històrics amb 62 escales i 57.000 passatgers, incrementant en conjunt un 26% el nombre de passatgers i un 35%, les escales. Per primer cop la Costa Brava superarà el llindar de les 60 escales amb una activitat que avança a gran velocitat.

S'estima que l'activitat generi un impacte econòmic directe de 3,8 milions d'euros en el territori. Aquest import econòmic s'extreu d'un estudi del sector que estima que cada passatger que desembarca es gastaria una mitjana de 62 euros i cada tripulant que desembarca, 23 euros. A més, s'ha de sumar la despesa vinculada al vaixell en concepte de serveis portuaris, que és de 6 euros per passatger. Això significa que cada visitant es deixa entre 120 i 200 euros a la demarcació durant les hores que el vaixell està en aigües baix-empordaneses.

Per millorar la promoció de la zona, els ports de la Costa Brava participaran en una de les fires més importants del món del sector de creuers. La mostra es fa a Florida des d'avui fins al 8 de març i Palamós i Roses participen en el certamen sota el nom de «Costa Brava Cruise Ports».

Aquesta entitat està formada per: Ports de la Generalitat, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, l'Ajuntament de Palamós, l'Ajuntament de Roses, la Cambra de Comerç de Palamós i la Cambra de Comerç de Girona. Una altra representació catalana que hi ha a Florida és el «Delta Ebre Port», encapçalat pel port de Sant Carles de la Ràpita.