Ploure sobre mullat

El temporal de llevant de dijous i divendres ha deixat rastre al litoral gironí. Com és habitual en aquests episodis, diverses platges han desaparegut. Algunes es recuperaran de forma natural i altres, més artificials, s'hauran de refer aportant-hi sorra. A Blanes s'han deixat amuntegada la sorra que va servir de barrera per evitar que el mar arribés a la trama urbana. Aquí els darrers dos dies han netejat la sortida de les rieres en previsió de futures pluges. A l'únic punt amb més destrosses, a l'Escala, ja s'han retirat els blocs de formigó arrossegats pel mar i s'espera que l'empresa responsable de la reforma litoral ho repari.

Les imatges de l'Escala, amb grans onades destrossant el litoral han desaparegut aquest cap de setmana de la Punta, l'indret del litoral del centre històric on el mar va destrossar trams de la barana i bancs. Els darrers dos dies ha continuat rebent la visita de curiosos ara per veure les conseqüències del fort temporal.

L'Ajuntament va encarregar-se divendres de retirar i amuntegar les peces de formigó que el mar va arrencar i que es poden veure apilades a la zona.

Després d'una reunió entre els tècnics municipals i els de l'empresa encarregada de l'obra, es va confirmar que havia estat una manca de reforços el que va provocar que es desprenguessin. L'arquitecte director de l'obra va considerar que si s'hagués seguit el projecte original no hauria passat. Ara s'està a l'espera que es reparin els danys per part de l'empresa. Aquest ha estat el primer temporal d'aquest passeig, que es va acabar de reformar fa uns mesos.

A banda de la Punta el mar ha guanyat terreny a moltes de les platges d'Empúries. Aquesta part del front marím de forma natural torna habitualment al seu estat anterior.



Platges que s'hauran de refer

No passa el mateix a Roses, on cada temporal de llevant fa desaparèixer la platja de la Punta. Ahir es podia veure el mar que ocupava l'espai dels banyistes. L'aigua arribava just fins al passeig en bona part del tram. És la imatge habitual després d'un temporal de llevant.

L'Ajuntament opta per esperar abans de la temporada turística a refer la platja traslladant sorra o portant-ne de nova.

A l'altra banda del litoral gironí, a Blanes, comarca de la Selva, encara era visible el pas de l'episodi marítim.

De de Protecció Civil van informar que els desperfectes els va ocasionar una onada de «llarg» recorregut que es va omplir de sorra i va acabar arribant als vials propers. Una massa d'aigua barrejada amb sorra va avançar terra endins. Va cobrir pràcticament tot el tram urbanitzat de la via.

Es va aixecar un mur doble de sorra per evitar que les onades arribessin al passeig.

Des de l'Ajuntament han explicat que s'ha decidit deixar monticles de sorra arran del passeig, preparats per si han de tornar a fer-se servir com a barrera natural contra la força de les onades.

A Blanes també ha desaparegut en alguns trams la platja, que esperen que es recuperi en futures garbinades, seguint el cicle natural.

Des de Protecció Civil han informat que davant l'anunci que s'apropa un nou front que pot portar pluja a partir d'avui, es va decidir netejar la sorra que tapa les rieres de sortida del municipi.

Les màquines van començar dissabte al migdia a retirar aquesta sorra amb una excavadora perdeixar els accessos nets i expedits. S'espera que si es donen pluges sobtades l'aigua tingui una sortida lliure cap al mar.