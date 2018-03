La presó de Figueres registra un descens d'agressions a funcionaris durant el 2017

El centre penitenciari del Puig de les Basses va registrar durant el 2017 un descens de les agressions a funcionaris passant de 10 a 6, quatre menys respecte a l'any anterior. Així ho indiquen les xifres proporcionades per la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) que confirmen que d'aquestes 6 registrades n'hi va haver una de greu i 5 de lleus. Com agressió greu s'entén aquella que requereix d'una baixa mèdica i com a lleu, la que no contempla la baixa i on es pot disposar d'atenció mèdica o no. El mes en què més agressions es van produir va ser el febrer, seguit del maig, el juny, el setembre i l'octubre.

Pel que fa a les temptatives, tal com informa el CSIF en l'estudi realitzat, el nombre va augmentar respecte al 2016. Mentre que aquell any n'hi va haver 7, durant el 2017 la xifra va augmentar de manera notable fins a 11. Els mesos en què més temptatives d'agressions es van comptabilitzar van ser a l'octubre i a l'agost.

En total el centre penitenciari va registrar, doncs, 17 incidents. D'aquests, tres van ser elevats als jutjats en forma de denúncia cap a la persona responsable. Pel que fa a les zones més conflictives durant aquell any, el departament MR2 encapçala la llista, seguit de l'MR3 i la infermeria. La resta de departaments van registrar només un incident en una ocasió.



La comparativa catalana

Pel que fa a la resta de centres penitenciaris de Catalunya, es van donar més agressions el 2017 que el 2016, passant de 151 a 204. La tendència general va ser d'augment i el centre gironí és dels pocs que va registrar una baixada juntament amb el centre penitenciari Mas d'Enric, el de Ponent i el d'Homes. En el cas de les temptatives, tampoc es troba entre els centres més conflictius, on en aquest aspecte es troben al capdavant Brians 1, Quatre Camins i Brians 2. Des del sindicat lamenten que «aquest any hagi anat pitjor que el passat» en la majoria dels casos i ho atribueixen a un sistema «poc restrictiu» que té conseqüències «immediates» sobre el col·lectiu.

El CSIF també assegura que la falta de personal «no ha ajudat a evitar situacions de risc» i quan s'ha incrementat els nombre de funcionaris «no s'ha dedicat prou temps als nous companys». La nul·la formació del personal base en temes com la resolució de conflictes o la defensa personal són alguns dels problemes que creuen que s'han de resoldre amb urgència.