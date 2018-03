S'acaben les llistes d'espera a Girona per aconseguir la vacuna de la meningitis B

Les llargues llistes d'espera a les farmàcies gironines per aconseguir la vacuna Bexsero contra la meningitis B comencen a acabar-se. Aquesta vacuna, que no està inclosa al calendari vacunal però està recomanada pels pediatres, ha patit problemes de subministrament per fer front a l'elevada demanda des que es va posar a la venda lliure el 2015 i l'any passat, a aquestes alçades, alguns establiments gironins acumulaven demores de fins a dos anys per servir el Bexsero a aquells pares que volien seguir la indicació del metge i vacunar els infants a partir dels dos mesos de vida.

Des de principis d'any, però, les dosis per a la vacunació arriben amb més fluïdesa al mercat i són diverses les farmàcies gironines que assenyalen que ja no tenen llista d'espera i poden servir la vacuna segons la demanda o que, en cas de tenir famílies esperant, les poden atendre en un temps bastant inferior al d'altres anys.

Fins a l'octubre del 2015, la vacuna era només d'ús hospitalari. Des que es va posar a la venda a les farmàcies, el Bexsero ha patit nombrosos problemes per abastir els apotecaris, perquè el laboratori que el fabrica, GSK, no donava l'abast per cobrir la demanda del producte, que arribava en comptagotes al mercat.

A aquesta dificultat se li va afegir, durant el primer trimestre del 2017, uns «problemes tècnics durant el procés de producció» que van agreujar encara més el desabastiment, segons va explicar llavors la companyia en un comunicat adreçat a les autoritats sanitàries, distribuïdors i farmacèutics.

Ara, però, GSK assegura que la distribució a les farmàcies de tot l'Estat està totalment normalitzada. «Segons les nostres estimacions, disposem de subministrament suficient de Bexsero per cobrir tota la demanda a Espanya», apunta la companyia.

«S'han posat en marxa diverses iniciatives durant el procés de fabricació, des d'accelerar el sistema per omplir les xeringues fins a agilitzar el procés d'alliberament de lots, però sempre sense reduir la qualitat de la vacuna», indiquen fonts de GSK consultades per Diari de Girona.

Des dels laboratoris assenyalen que, a més, «s'ha fet un esforç important per dur més dosis a Espanya, que s'ha prioritzat a altres països, a excepció dels acords amb autoritats sanitàries que inclouen el Bexsero al seu calendari vacunal, com el Regne Unit, Itàlia o Irlanda».

I és que, assenyalen, la principal explicació als problemes d'abastiment que ha patit aquest producte farmacèutic en els darrers temps és que la demanda de la vacuna contra el meningococ B a l'Estat va augmentar «a un ritme sense precedents des que es va permetre la seva venda a les farmàcies».

«El procés de producció de la vacuna dura 24 mesos, per tant, necessitàvem temps per poder ajustar l'oferta i la demanda», indica GSK, que assenyala que la limitació del subministrament també es va produir en altres països per una qüestió similar.



Vendes normalitzades

Si a principis d'octubre 44 províncies declaraven falta de dosis –una situació que, en vuit províncies era de total desproveïment–, l'1 de gener havien baixat fins a 33 i una, respectivament, i la setmana següent, el 8 de gener, el Bexsero havia sortit de la llista que publica el Centre d'Informació sobre Subministraments de Medicaments, una plataforma del Consell General de Farmacèutics que registra les dificultats en la distribució.

En farmàcies com la Pere Alsius de Banyoles han notat com el subministrament d'aquesta vacuna s'ha restablert des de finals de l'any passat i «ara es poden servir a demanda; perquè hi ha estoc i la gent no ha d'esperar», indica el farmacèutic Esteve Alsius.

Aquesta farmàcia banyolina, que el febrer de l'any passat tenia unes 200 famílies apuntades a una llista d'espera de «més de dos anys», intentava tenir les dues dosis necessàries abans d'avisar els clients, per garantir que ningú quedava penjat i no podia posar la segona dosi després de la primera en el temps indicat.

«Ara això no passa, ens serveixen més bé», apunta Alsius, i assenyala que des que va anar arribant amb més fluïdesa a les oficines de farmàcia, la llista es va escurçar considerablement. «La demanda és similar a la d'abans. La llista que teníem no reflectia la demanda real, perquè la gent s'apuntava a més d'una farmàcia per aconseguir-la», apunta.

A la farmàcia Anna Jubero, del carrer Major de Salt, que l'any passat comptava amb prop d'una quarantena de famílies esperant uns dos anys, ara no hi ha llista d'espera. «Ja no cal llista, ara el que hi ha és un full d'encàrrec. Demanem la vacuna al matí i pot ser a la botiga a la tarda o l'endemà», indiquen.

El mateix passa a la farmàcia Susanna Palau de Girona, que l'any passat acumulava una llista d'espera d'entre quatre i cinc mesos. «Ara anem al dia i en tenim en estoc», apunten des de l'oficina de la capital gironina.

Des de la farmàcia Folch Camps, també a la ciutat de Girona, assenyalen que si bé els arriben més dosis que abans, encara no s'ha regularitzat del tot el subministrament.«Depèn una mica de les farmàcies, nosaltres ara estem començant a servir-la a la gent que s'havia apuntat a la llista al setembre. La llista és més curta, però encara en tenim», afirmen.