"The Guardian" inclou una platja gironina entre les 25 millors d'Europa

El diari "The Guardian" ha inclòs una platja gironina en una llista en la qual destaquen "25 de les millors platges d'Europa". El diari britànic s'ha fixat en la cala de Sa Tuna, situada a Begur.

"Sa Tuna encarna la visió del Mediterrani que tenen els estrangers, amb estretes cases blanques que accentuen la badia escarpada. És aquell tipus de poble que veus als fulletons de viatges, però poques vegades a la vida real" assegura el redactor del rotatiu.

I afegeix: "Quan no està massa ocupada, aquesta platja de pedres de 80 metres de longitud és una de les millors d'Espanya amb aigua clara i tranquil·la i amb petits vaixells pesquers".

A la llista de The Guardian, en la que també es cola la petita cala de l´Ouille, a la Catalunya Nord, entre Collioure i Argelès. En el rànquing no hi ha altres platges catalanes, però se n'inclouen quatre de la resta l'Espanya: la de Carnota a Galícia, la platja de Calblanque a Múrcia, Els Genoveses a Almeria, i l'arenal de La Franca a Astúries.