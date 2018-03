Activitats del dia de la Dona a les comarques gironines

El dia 8 de març es commemora el dia internacional de la Dona Treballadora, i arreu de les comarques gironines se celebren diversos actes per a reivindicar el paper de la dona. Aquest any, a més, hi ha convocada una vaga feminista per al mateix dia.



Girona

Dimecres 7 de març

19.00 h Recorregut per l'entorn de Girona. Explorem els espais que ens generen més inseguretats. Convocatòria no mixta

Plaça del vi

Organitza: CUP Girona, Crida per Girona, SEPC i assemblea de joves del gironès

Dijous 8 de març

Vaga de Netejadores per un conveni digne

10.30 h Concentració a les portes de l'Hospital Trueta

11.00 h Manifestació des de l'Hospital de Trueta fins a l'Ajuntament de Girona

12.00 h COncentració cadena humana

Plaça del vi

Organitza IAC

12.00 h Performance

Plaça Sant Domènec

Organitza: SEPC

14.00 h Paellada Popular amb música d'ambient

Plaça Sant Domènec

Organitza: SEPC

16.00 h "A la universitat també hi ha agressions masclistes. Vine i digues la teva"

Plaça Sant Domènec

Organitza: SEPC

19.00 h manifestació

Plaça del vi

Organitza: IAC

17.00 h. Saló de Descans del Teatre Municipal

Acte institucional de commemoració del

Dia Internacional de les Dones. Ajuntament

de Girona, Diputació de Girona, Generalitat de

Catalunya a Girona

17.30 h. Casa de Cultura de Girona.

Visita guiada de la Misericòrdia per conèixer

els secrets que s'amaguen al darrera de les

quatre parets de l'actual Casa de Cultura de

Girona, a càrrec de la historiadora Céline Xicola.

Activitat gratuïta, amb inscripció prèvia

(correu@fundaciota.com)

18.00 h. Museu d'Història dels Jueus

Visita guiada "Noms a les pedres". Qui eren

les dones que tenen els noms escrits a les

làpides de Montjuïc, quina fou la seva història,

què ens en diuen els noms? Per Irene Llop.

Activitat gratuïta, amb inscripció prèvia

www.girona.cat/call

Museu d'Història dels Jueus

19.00 h. Museu d'Història de Girona, sala d'actes de

la sala d'exposicions

Conferència "Una 'altra' Aurora Bertrana:

la dona i la política a la Catalunya republicana",

a càrrec de la Dra. Neus Real, professora

agregada de la Facultat de Ciències de l'Educació

de la UAB

Museu d'Història de Girona

19.00 h. Casa de Cultura de Girona, Aula Magna

Conferència "La paraula, el camp de batalla

de les catalanes del barroc", a càrrec de la

Dra. Verònica Zaragoza i Gómez, presentació a

càrrec del Dr. Pep Valsalobre i Palacios

Fundació Llibreria les Voltes

19.0 h. Centre Cívic Santa Eugènia

Acte de celebració del Dia de la Dona

Entitats i serveis de Santa Eugènia i Can Gibert

19.00 h. Xerrada col·loqui sobre les dones i

actuació musical de les Noves Cariàtides

21.30 h. Sopar pica-pica de dones (tiquets 12

€, a l'Oficina de Turisme)

Xarxa Dones Girona

20.00 h. Centre Cívic Santa Eugènia

El documental del mes: Gràcies per la pluja, de Julia Dahr

Centre Cultura La Mercè, auditori

Divendres 9 de març

18.30 h "Amb dos pebrots cap a la igualtat" Taller de masculinitats i feministes amb ulleres per esquerrans.

Centre cívic del barri Vell

Organitza: Forn, casal independentista de Girona

19.00 h Xerrada "Dona i poder. Sostre de vidre", a càrrec de Marta Ribas, i presentat per Victòria Salvadó

Seu social d'ICV a Girona

Organitza: Dones amb iniciativa

Divendres 16 de març

19.00 h Xerrada "Dona, democràcia i desigualtat" a càrrec de Maria Freixanet i presentat per Deborah Coll

Seu social d'ICV a Girona

Organitza: Dones amb iniciativa

Divendres 23 de març

19.00 h Taula rodona "Dona i municipi. Retrat de la desigualtat" amb Maite Bravo, Joan Luengo, Wilder Palacio i Sònia Pujol. Presentat i moderat per Montse Escutia i Victor Catalan

Seu social d'ICV a Girona

Organitza: Dones amb iniciativa

Santa Coloma de Farners

Dijous 8 de març

19.00 h Concentració la plaça de l'Ajuntament.

Lectura de manifest i encesa d'espelmes a les mesures de la plaça Farners



Puigcerdà

Dijous 8 de març

18.30 h Xerrades: "Violència econòmica dintre de la violència de gènere", a càrrec de Francesc Aragüés; "Micromasclismes invisibles" a càrrec de Mercè Samsó i "Escletxa salarial entre homes i dones al mercat de treball" a càrrec de Nati Balada. Museu Cerdà

21.30 h Sopar de germanor de dones. Hotel Park de Puigcerdà. Preu: 25?€

Recollida de tiquets: abans de dilluns 5 de març

Venda: Solsona Confeccions, Mapfre, Finques Anna, OH! Moda dona i Museu Cerdà

Reserves: 972 88 43 03 o 626 57 21 03



Banyoles

Dijous 8 de març

19.00 h Lloc: al Teatre municipal. Presentació de l'Associació MÓN BANYOLES. Actuació del grup de teatre de l'AOD. Concert de Mariona Callís i Albert Genís. (Activitat gratuïta i oberta a tothom). Organitza: Ateneu Obert de la Dona.



Olot

Dijous 8 de març

10.00 h taller de pancartes i piquets informatius

12.00 h Manifestació "Juntes som més!

Plaça Major

13.00 h Taula rodona "Dones i drets laborals" a càrrec de Raquel Vilar

Plaça Cinema Colon

14.00 h Dinem Juntes Dones i Trans

Cal inscripció prèvia

16.00 h Sobretaula rodona. "Història del feminisme i del 8 de març" a càrrec de Laura Canalias

Plaça Cinema Colon





Figueres

Dijous 8 de març

19.00 h Acte Institucional del dia de les Dones

Presentació del projecte de corresponsabilitat

Xerrada a càrrec de la Doctora en Sociologia Cristina Sánchez

Lliurament del XII Premi 8 de març Maria Rosa Ymbert

Auditori dels Caputxins

19.00 h taller de pancartes

20.00 h Manifestació "vaga feminista 2018"

Plaçeta baixa de la rambla

Organitza: Les Garotes, col·lectiu feminista i anticapitalista de Figueres

21.00 h Projecció d'Alanis d'Anahí Berneri

La Cate



Ripoll

Divendres 9 de març

19.00 h Inauguració fotogràfica de Queta Buxó i Josep Salvans "Per què tu, dona".

Sala Abat Senjust. Del 9 al 18 de març

Organitza: Associació de Dones

20.00 h Xerrada col·loqui a càrrec de Laila Karrouch "Vides com les nostres"

Sala Abat Senjust

Organitza: Som Ripoll

22.00 h Concert de Mercè Planes, Pep Vila d'Abadal i Cesk Freixas

Plaça de la Llibertat

Organitza: casal La Metxa



Arbúcies

Dimarts 6 de març

19.30 h Xerrada "Dona, ciutadania i república" amb Mireia Boya (exdiputada de la CUP) i Sira Kande Diamanka Dieme

Sala d'Actes de can Delfí

21.00 h Acció reivindicativa "Denunciem la violència masclista"

Davant l'institut Montsoriu

Organitza: CUP Arbúcies

Santa Cristina d'Aro - Castell d'Aro - Sant Feliu de Guíxols

Dissabte 10 de març

9.00 h "Puja al tren de la Igualtat" Caminada per la igualtat

Sortida de Santa Cristina, esmorzar a Castell d'Aro i arribada al Tinglado de Sant Feliu de Guíxols.

Cal inscripció prèvia



Caldes de Malavella

Dijous 8 de març

20.00 h Projecció d'un curtmetratge sobre la Bretxa Salarial i posterior debat amb l'advocat laboralista Santiago Pérez Moratones, i l'advocada Guillermina Domènech

Casino de Caldes

Organitza: Consell de Dones de Caldes de Malavella

Diumenge 11 de març

18.00 h Teatre "En clau de dona" de Carisma Teatre

Teatre municipal de Caldes de Malavella

Organitza: Consell de Dones de Caldes de Malavella

Salt

Dijous 8 de març

20.30 h Acte del dia de la dona: Audiovisuals, Taula rodona, lectura de manifesta, Lliurament del 6è premi de Poesia del Dia de la Dona

Aula de formació de la Coma Cros

Organitza: PSC Salt