Cada dia hi ha onze robatoris en domicilis i comerços a la província de Girona

A les comarques de Girona durant tot el 2017 es van produir 4.136 robatoris en domicilis i comerços, fet que representa que cada dia hi ha hagut més d'11 casos d'aquesta tipoligia a la província. La majoria de robatoris, però, es produeixen en habitatges, ja que arriben a 3.068 (més de vuit de mitjana per jornada). Cal recordar que, com ha admès la policia en els últims mesos, es tracta d'un delicte contra el qual intenten lluitar al màxim i de fet, els Mossos tenen entre les seves prioritats frenar aquests delictes a través del Programa Operatiu Específic d'Habitatge. A Girona en els últims mesos hi ha hagut degoteig de robatoris en domicilis. Sortosament en la majoria els lladres no han emprat la violència i no s'ha de parlar de robatoris violents com fa anys enrere. La majoria de successos coneguts per la policia es produeixen quan les persones no són a casa i els lladres hi entren a robar, majoritàriament joies i diners.

De bandes que actuen a les comarques de Girona, la policia va al darrere d'algunes com ara la que va estar actuant a finals d'any al Pla de l'Estany, entre Cornellà del Terri, Porqueres, Banyoles i Serinyà. De moment, els Mossos no han fet públic que hagin enxampat els autors dels robatoris en domicilis. A la Selva interior, a Sils, Vidreres i Maçanet, així com en diverses àrees residencials de la zona, també hi va haver a principis d'aquest any un repunt de robatoris en habitatges. Per ara, no hi ha arrestats.

Segons l'estadística feta pública pel Ministeri de l'Interior, el 2016 la xifra de robatoris en domicilis va ser lleugerament superior (un 0,5% més) amb 3.083 fets coneguts per la policia. Si ens finxem en el total (habitatges i comerços), es produeix un lleuger descens de l'1,8%.

El robatori amb violència i intimidació, conegut popularment com a atracament, és un delicte que també ha fet anar de corcoll la policia durant el 2017. Cada dia, de mitjana n'hi ha hagut més de 2. En aquest tipus de robatoris hi ha des del lladre que amenaça la víctima amb una ama per aconseguir un botí; un delinqüent que fa una estrebada a una bossa de mà o el robatori violent en una entitat bancària amb arma de foc. En total en tot el 2017 se'n van produir fins a 818. Aquesta tipologia delictiva ha crescut un 1,1% respecte al 2016, ja que n'hi va haver 809.

Els delictes contra la llibertat sexual i la indemnitat sexual han pujat en global un 4,2%. Passant dels 212 del 2016 als 221 de l'any passat. En aquest grup de delictes hi ha des d'una agressió sexual amb penetració i els tocaments fins als abusos sexuals. L'estadística del Ministeri de l'Interior destaca que els casos d'agressió sexual amb penetració denunciats a la policia van ser 36, tres menys que el 2016. La resta, que són el gruix dels delictes contra la llibertat sexual, en canvi, van pujar gairebé un 7%, de 173 a 185. Cal dir que en els darrers dos anys des dels Mossos d'Esquadra s'ha destacat que un dels delictes, els dels abusos sexuals, és un tipus de delicte que abans no es coneixia però que de mica en mica es fa aflorar la xifra negra a través de denúncies. Malauradament, en ocasions, la víctima és un menor d'edat entre 0 i 10 anys i sol patir abusos per part d'algú de la família o proper. Mentre que quan s'és adolescent moltes víctimes ho són per vinculació a l'ús de noves tecnologies i fins i tot, perquè es produeixen quan se surt de festa.

D'altres indicadors del balanç de criminalitat destacats són que s'han incrementat les temptatives d'homicidi i d'assassinat en un 180%, passant de 5 a 14 casos. I d'homicidis i assassinats consumats el 2017 n'hi va haver cinc, mentre que l'any anterior, dos.