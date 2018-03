Girona, dels trams del corredor mediterrani on més s'encareix el lloguer de naus

L'informe sobre Els indicadors de competitivitat del sistema Logístic Català 2017, elaborat per l'Institut Cerdà i impulsat per la Generalitat i l'empresa pública Cimalsa, situa la província de Girona en una «posició intermèdia» pel que fa al preu del lloguer de naus en zones logístiques pròximes al traçat del Corredor Mediterrani. Segons el document –que té el doble objectiu de «conèixer les demandes logístiques de les empreses del moment» i de «donar informació amb paràmetres reals i objectius sobre la situació actual i futura del sector»–, cada metre quadrat de sòl logístic es paga, a la província, a 3,1 euros (l'informe aporta dades de 2016).

De fet, en el període 2015-2016 Girona es coAmés Tarragona, amb un increment del 12,6% supera aquesta increment) i això els apropa als del període precrisi (el 2009 el metre quadrat es pagava a 3,7 euros). Significatiu és també l'augment de preus registrat a Barcelona (4,3%), que situa aquesta gran ciutat com la segona àrea logístiques del corredor on llogar una nau resulta més car (6 euros/m2), només superada per Ginebra (Suïssa), on es paguen 8,9 euros/m2. La tercera àrea més cara és la que es troba sota la influència de Milà, la capital industrial d'Itàlia juntament amb Torí: allà, un metre quadrat de magatzem costa 4,2 euros, segons les dades que aflora l'estudi encarregat per Cimalsa.



Entre Marsella i Algecires

D'altra banda, l'estudi de l'Institut Cerdà confirma que llogar una nau industrial a la província té un cost similar a fer-ho Marsella (3,7 euros/m2); a l'àrea de Múrcia (3,2 euros/m2); a València (3,0 euros/m2) o a Algesires (2,6). Les places més barates, en canvi, són ­Ta­r­ragona (2,5 euros/m2) i Lleida (2,1 euros/m2).