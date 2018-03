Reparteixen 32.000 xeringues a l'any per evitar contagis

A les comarques gironines es distribueixen més de 32.000 xeringues a l'any entre persones que s'injecten drogues per prevenir el contagi de malalties infeccioses. Segons les dades de la Subdirecció General de Drogodependències de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, durant el 2016 el Programa d'Intercanvi de Xeringues va repartir 32.040 xeringues en els 74 punts d'intercanvi que hi ha a la regió sanitària de Girona, un 23% més que l'any anterior, quan van ser 26.040, segons recull la memòria de la regió sanitària.

Garantir que les persones que s'injecten drogues facin servir material nou per cada consum és bàsic, recorden des de la conselleria de Salut, per reduir la probabilitat de desenvolupar conductes de risc, com són acceptar o compartir agulles usades, cassoletes per a la dissolució de la droga, i altre material per al consum, i disminuir així l'expansió de malalties infectocontagioses com el VIH o l'hepatitis C.

La majoria dels punts de la demarcació de Girona on s'ha desplegat aquest programa són farmàcies comunitàries. En total, les fàrmacies sumen 45 dels punts; nou a Girona ciutat, set a Pineda de Mar (que tot i ser al Maresme pertany a la regió sanitària de Girona), cinc a Blanes i Malgrat i quatre a Olot i Ripoll, entre d'altres llocs.

Pel que fa a la resta de punts, vint corresponen a centres d'atenció primària o consultoris locals; sis més als centres atenció i seguiment de les drogodependències (CAS), un és un equip de carrer a la ciutat de Girona i dos més als hospitals de Calella i Blanes, segons les dades facilitades pel Departament de Salut.

Des de l'any 1993 fins ara, el Programa d'Intercanvi de Xeringues s'ha anat estenent progressivament arreu del territori català i dels 43 punts d'intercanvi de xeringues de l'inici, ha passat als 545 actuals. D'aquests, el 70% són farmàcies comunitàries, un 14% són centres d'atenció primària, un 8% serveis de reducció de danys, un 7% centres de tractament de les drogodependències i l'1% centres de la Creu Roja o hospitals. El conjunt d'aquests centres van distribuir l'any 2016 més de 750.000 xeringues estèrils, 4.689 més que al 2015.

Aquest programa va nèixer fa més de 25 anys a Barcelona (a través del centre Spott, situat a Ciutat Vella) i a les farmàcies de l'Alt Penedès i el Garraf com a centres de distribució i intercanvi del material estèril, per reduir la transmissió del VIH i la posterior incidència de la sida entre persones que s'injectaven heroïna.

La implementació a Catalunya del programa d'intercanvi de xeringues i del programa de manteniment amb metadona, conjuntament amb altres estratègies de reducció de danys com les sales de consum supervisat, el treball d'educació al carrer, el diagnòstic precoç de malalties infeccioses i l'educació sanitària, són intervencions que han tingut una incidència significativa en la disminució d'algunes mallaties, com el VIH –del 34,5% el 2008 es va passar al 27,3% el 2015, segons dades del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la Sida de Catalunya (CEEISCAT)– o en la prevenció d'altres malalties infectocontagioses com l'hepatitis C –del 74,5% al 65,8% el 2015



Més punts d'intercanvi

La Subdirecció General de Drogodependències i el Consell de Col·legis Farmacèutics, en col·laboració amb l'Agència de Salut Pública de Barcelona, han elaborat el Pla Funcional del Programa d'Intercanvi de Xeringues a les farmàcies comunitàries, que preveu impulsar progressivament l'ampliació de punts d'intercanvi especialment a les zones obertes de tràfic i consum de drogues, als municipis amb més de cinc usuaris de drogues per via parenteral (injectada) i també a aquelles localitats que tinguin més de 20.000 habitants.

També s'incidirà en ampliar els punts d'intercanvi a l'atenció primària –d'acord amb el Pla de Salut de Catalunya 2016-2020– i està previst que el 40% de les àrees bàsiques de salut situades a zones de tràfic i consum disposin de punts d'intercanvi l'any 2020 (la cobertura actual és del 21%).