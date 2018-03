Cauen un 60% les ordres de protecció a víctimes de maltractaments en 9 anys

Les ordres de protecció que els jutges acorden per a les víctimes de violència masclista han caigut un 60% en nou anys. Durant l'any passat es va viure el seu mínim històric, amb un total de 193, mentre que el 2009 la dada se situava en 481 mesures adoptades pels magistrats a Girona.

Aquestes mesures cautelars de protecció poden ser tant de caràcter penal com civil. Entre les més habituals hi ha l'ordre d'allunyament, la prohibició del maltractador de comunicar-se amb la víctima, la sortida del domicili familiar o la prohibició de tornar al lloc en què es va cometre l'agressió.

Pel que fa a les de tipus civil, sovint hi ha la suspensió de la guarda i custòdia dels fills i la suspensió del règim de visites. La demanda de la mesura la fa la víctima i el jutge decideix posteriorment si l'adopta o bé la denega, en funció de l'estudi cas per cas.

En total als jutjats van entrar fins a 407 demandes d'aquesta tipologia de protecció cap a les dones maltractades durant l'any passat. D'aquestes, 193 van ser acceptades i 214 van acabar denegades. Les dades de l'any 2009 són molt diferents. Aquell anys se'n van incoar 943, de les quals 481 van ser finalment acceptades i 597 denegades. Des del 2009 fins al 2017 la progressió és a la baixa, però des del 2013 al 2016, la situació s'ha mantingut estable pel que fa al nombre d'ordres de protecció acceptades, amb xifres d'entre 250 i 260.



Braçalets per maltractadors

Una altra xifra que cal destacar i que també fa públic el Portal Estadístic de la Violència de Gènere del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat és el nombre d'acusats de maltractament que en aquests moment porten braçalets electrònics que permeten que els Mossos els segueixin i s'eviti que s'apropin a menys de 500 metres de la víctima. Des de principis d'any hi ha sis persones que van amb aquest aparell. La mesura es van implementar a Espanya per primer cop l'any 2009 i a Girona el primer cas es va activar l'exercici següent.

L'any passat va ser el rècord des de la seva implantació, ja que n'hi va haver fins a vuit d'actius, segons les dades del Ministeri. Aquests aparells es col·loquen en casos on el jutge veu que pot haver-hi un greu perill cap a la víctima de violència masclista i que, per tant, es necessari que l'agressor sigui localitzable per la policia durant les 24 hores del dia.

Cal destacar que durant l'any passat les dades de violència masclista que va fer públiques el Departament d'Interior a principis d'any mostren un increment de les denúncies i les víctimes d'aquesta xacra social. En canvi, el nombre de detencions per aquests fets ha baixat un 2,5%. Les denúncies per maltractament en l'àmbit de la parella van pujar en un 3,13%, i van passar de 1.504 a 1.551. Les víctimes ateses també han anat a l'alça i els Grups d'Atenció a la Víctima de la policia van tractar l'any passat fins a 1.525 dones maltractades.

Un dels serveis que tenen les víctimes de violència masclista a Catalunya és la línia telefònica del 900 900 120. Serveix per denunciar les situacions que pateixen les dones i l'any passat es va tancar amb 675 trucades fetes des de les comarques de Girona. A tot Catalunya, el telèfon va rebre 9.756 trucades d'alerta.