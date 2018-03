Citen a declarar el director esportiu de l'Uni Girona per un delicte d'odi i amenaces

La Guàrdia Civil ha citat a declarar aquest divendres al director esportiu de l'Uni Girona, Pere Puig, per un presumpte delicte d'incitació a l'odi i amenaces. La citació arriba per la denúncia d'un veí de l'Estartit que apareixia en un vídeo a les xarxes socials despenjant llaços grocs. Arran de la difusió del vídeo, el denunciant assegura que va patir pintades a casa seva i amenaces. Una d'elles l'atribueix a una trucada des d'un telefòn vinculat al club esportiu. L'advocada de Puig, Montserrat Vinyets, ha avançat que el seu client no compareixerà davant la comandància del cos policial de l'Estartit i que així ho ha comunicat a la Guàrdia Civil per "denunciar" la "mala utilització" d'aquest tipus de delictes per actuacions que s'emmarquen "dins la llibertat d'expressió". A més, remarca que el denunciant és una persona molt activa a les xarxes socials i coneguda per fer comentaris "racistes" i "apel·lacions al franquisme". A la denúncia també hi apareix la persona que va penjar el vídeo a la xarxa –en un grup tancat-, que ja va acudir dimarts a la comandància però es va acollir al dret a no declarar.

El director esportiu de l'Uni Girona, Pere Puig, ha rebut una citació policial per acudir davant la comandància de la Guàrdia Civil de l'Estartit (Baix Empordà) per un presumpte d'incitació a l'odi i amenaces. Puig, però, ja ha decidit que no s'hi presentarà per denunciar el que considera una "mala utilització" d'aquest tipus de delictes previstos al codi penal per "actuacions que s'emmarquen dins la llibertat d'expressió". Així ho ha assegurat la seva advocada, Montserrat Vinyets, que ha afegit que s'haurien d'aplicar per defensar "minories que es troben en situació de vulnerabilitat".



Un vídeo despenjant llaços grocs

La citació arriba per la denúncia que va interposar el 19 de febrer un veí de l'Estartit, que apareixia en un vídeo difós en "un grup tancat" d'una xarxa social despenjant llaços grocs. La gravació l'hauria fet una persona que, segons el denunciant, l'hauria increpat mentre els despenjava i després es va difondre a la xarxa. El denunciant assegura a la denúncia que arran de la difusió del document audiovisual li han fet pintades a casa seva i ha rebut amenaces. Una d'elles, provindria d'una trucada que s'hauria fet des d'un telèfon vinculat al club esportiu de bàsquet i que s'atribueix a Puig.

A la denúncia, també hi apareix la persona que hauria penjat el vídeo a Internet, que ja va comparèixer davant la Guàrdia Civil dimarts i que es va acollir al seu dret a no declarar.

"Es dóna la paradoxa que, precisament, el denunciant ha fet apel·lacions al franquisme i comentaris racistes però mai se l'ha perseguit", remarca Vinyets. En canvi, diu, "aquells que exerceixen el seu dret a la participació política són perseguits policial i judicialment".

Vinyets ha explicat que ja s'ha comunicat la decisió a la Guàrdia Civil i que no creu que això pugui comportar conseqüències. "En principi, nosaltres creiem que la no compareixença no generarà cap detenció per la poca entitat de l'assumpte. Creiem que el que farà la policia és fer una diligència, tancar l'expedient i remetre'l al jutjat", detalla. Un cop això arribi als jutjats, "haurà de ser l'autoritat judicial qui decideixi si cal arxivar-ho o si cal practicar alguna diligència més".