El jutge manté a la presó el sospitós de la mort d'un veí de Blanes

El jutjat d'instrucció 5 de Vic ha decidit mantenir a presó el veí de Cassà de la Selva, sospitós d'haver matat un home de Blanes a finals del passat mes de gener. El jutjat número 4 de Blanes va ser el que en un primer moment va enviar el detingut a la presó provisional sense fiança després que les investigacions dels agents dels Mossos d'Esquadra determinessin que l'home podia ser el responsable de la mort.

Com que l'assassinat va tenir lloc a la localitat de Vic, la causa ha derivat als jutjats d'aquest municipi, on el jutge ha avalat la primera decisió presa i ha optat per mantenir l'home empresonat en considerar que hi ha «un risc de fuga» i de «reincidència delictiva». La defensa, exercida pel lletrat gironí Sergio Noguero, ja ha presentat un recurs en contra de la decisió presa pel jutge.



Acusat de tres delictes

El detingut està acusat de tres delictes diferents. Un d'homicidi, un altre de tinença il·lícita d'armes i un tercer de furt d'ús de vehicle. La interlocutòria assegura que «queda sobradament acreditat» i que es disposa d'elements suficients per «considerar l'acusat responsable» del crim.

El jutge considera que «les circumstàncies no han variat des de la seva detenció» i que si s'atorga la llibertat a l'home «no és gens descartable que pugui reincidir» o bé que «influeixi en terceres persones per aconseguir les finalitats de la seva defensa mentre duri la instrucció de la causa».

L'empresonat, un mecànic de Vic de 49 anys originari de Cassà de la Selva, es va negar a declarar davant del jutge quan el van detenir, tot i que ja havia confessat el crim quan es va entregar als Mossos d'Esquadra. Tal com s'explicava a l'ACN, ho va fer en veure's acorralat, perquè la policia ja tenia clar que ell era qui havia matat la víctima. La investigació havia permès determinar que el crim va tenir lloc la nit del 22 de gener en un local de Vic, que el detingut tenia llogat. La víctima, un veí de Blanes de 37 anys i originari de Llagostera, hi va anar per aconseguir una arma, ja que l'havien amenaçat de mort.

El mòbil del crim hauria estat una picabaralla relacionada amb un cultiu de tràfic de marihuana i, tot i que l'homicidi hauria estat a Vic, el responsable va portar i amagar el cos en un magatzem situat a Vilanova de Sau. La víctima havia estat apunyalada amb una arma blanca.