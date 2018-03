L'aeroport gironí és el més valorat d'Espanya i està entre els millors del món

L'aeroport de Girona-Costa Brava és el més valorat d'Espanya, juntament amb el de Santiago de Compostel·la, i està gairebé a l'altura dels millors aeroports del món. Així ho indica una enquesta de satisfacció general realitzada per l'Organització de Consumidors (OCU) a 11.273 passatgers de vuit països, una «cridanera conclusió», afirma la mateixa OCU, tenint en compte que són aeroports petits que van moure un volum de passatgers de dos milions i un milió respectivament el 2017.

En concret, segons el rànquing d'aeroports publicat en l'últim número de «Compra Maestra», els aeroports de Girona i Santiago obtenen una puntuació de satisfacció de 78 sobre 100, la millor nota d'Espanya. Les instal·lacions es troben «molt per sobre de la mitjana» en ajudes a l'orientació, accessibilitat, el temps per al control de seguretat i els lavabos i per «sobre de la mitjana» en els bars i restauració i les àrees de descans. A més, es troben entre les millors puntades del món, superades només per Singapur (86 punts), Tòquio i Porto (83) i Amberes i Doha (amb 82 punts).

A Espanya, els segueixen Alacant (77); Palma, Barcelona, Madrid, Tenerife Sud i Bilbao (76); Menorca, València i Màlaga (75); Lanzarote, Gran Canària i Eivissa (74); Fuerteventura (73); Tenerife Nord i Sevilla (70) i la Corunya 69.



L'Estat rebaixarà les taxes aèries un 12% el 2019, el triple del previst

D'altra banda, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va anunciar ahir que el Govern aplicarà una rebaixa de les tarifes de navegació aèria del 12% per a 2019, el triple del que es preveia, mentre que les rebaixes planejades per 2018 i 2020 romanen inalterades, segons Europa Press.

Després de les rebaixes planejades, Espanya tindrà les tarifes a la navegació aèria més baixes de la UE. El titular de Foment també va lligar el descompte al compromís del Govern per aconseguir un espai aeri europeu unificat.

A causa de la reducció addicional de les taxes, ja anunciades prèviament, De la Serna va qualificar d'«espectacular» la rebaixa que s'està produint en els costos associats a la gestió de la navegació aèria i esperen que el descens repercuteixi en els preus dels bitllets.



340 milions d'estalvi per al 2020

El Govern espanyol estima que l'estalvi fins al 2019 per a les companyies serà de 139 milions d'euros, dels quals 66 corresponen a l'augment de la rebaixa que es va anunciar ahir. Al costat d'altres factors d'estalvi, entre els quals el ministre de Foment va citar la disminució dels retards, l'estalvi total per a les aerolínies per al 2020 s'estima en uns 340 milions d'euros.